وظيفة شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، اليوم الأربعاء، عن توفر وظيفة شاغرة، للعمل بالشركة بمكة المكرمة، بمسمى (مُحاسب).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/01/28هـ الموافق 2020/09/16م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــــا .