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بالفيديو..انطلاق "التاكسي البحري" للسفر بين مدن المملكة الساحلية قريباً

Time منذ 49 دقيقة
Views 1893
بالفيديو..انطلاق "التاكسي البحري" للسفر بين مدن المملكة الساحلية قريباً

جدة (صدى):
أعلنت هيئة النقل العام اليوم الثلاثاء السماح بالسفر بين مدن المملكة الساحلية عن طريق " التاكسي البحري" قريباً .

ومن المقرر أن يربط" التاكسي البحري " بين جدة إلى الليث إلى القنفذة إلى فرسان جنوباً ، ومن جدة إلى إلى نيوم شاملاً مروراً بعدة محطات ،وفقاً لقناة السعودية .

جاء ذلك بعد عامين من دراسة مشروع التاكسي البحري الذي تمت ترسيته على إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة ، وكانت مدة المشروع 24 شهر ، وذلك لتسهيل النقل بين مدن المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 لزيادة حركة التنمية وتطوير الخدمات .

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق للعالمي
القرشي
السبب الحقيقي في تدني التحصيل الدراسي هو فقدان التعاون مابين المدرسة والبيت وأهمهما هو غياب هيبة المعلم التي كان يتمتع بها زمان من إحترام وتقدير وكذلك غياب مبدأ الثواب والعقاب في المدارس كذلك غياب ألأنشطة الثقافية مابين الفصول والمدارس على مستوى المملكة هذه ألأسباب على سبيل المثل وليس الحصر أتمنى من وزارة التعليم أن تجعل التربية قبل التعليم حتى تولد أجيال صالحة مثقفة متعلمة تعليم حقيقي من جميع النواحي والا نسمح للأخرين بالتدخل في كيفية إختيار مناهجنا الدراسية لأننا أعلم بما يحتاجه الوطن وما تحتاجه اجيالنا القادمة .
kkkk
العالمي يبي لاعبين على مستوى عالي الله يوفقك ياخربين اينما ذهبت
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم الفل ويتقبله باالقبول الحسن .. آمين .. .. المجرم يستاهل مايجيه من اهانه ومهانه ..
واضح*** وصريح***
مفعول لأجله مبني لدخول خشة المقرود فالنار..

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