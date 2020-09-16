بالفيديو..انطلاق "التاكسي البحري" للسفر بين مدن المملكة الساحلية قريباً

جدة (صدى):
أعلنت هيئة النقل العام اليوم الثلاثاء السماح بالسفر بين مدن المملكة الساحلية عن طريق " التاكسي البحري" قريباً .
ومن المقرر أن يربط" التاكسي البحري " بين جدة إلى الليث إلى القنفذة إلى فرسان جنوباً ، ومن جدة إلى إلى نيوم شاملاً مروراً بعدة محطات ،وفقاً لقناة السعودية .
جاء ذلك بعد عامين من دراسة مشروع التاكسي البحري الذي تمت ترسيته على إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة ، وكانت مدة المشروع 24 شهر ، وذلك لتسهيل النقل بين مدن المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 لزيادة حركة التنمية وتطوير الخدمات .