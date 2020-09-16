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إيداع 10 ملايين ريال مكافأة لـ 3661 متدرباً ومتدربة في برنامج "تمهير"

Time منذ ساعة
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إيداع 10 ملايين ريال مكافأة لـ 3661 متدرباً ومتدربة في برنامج "تمهير"

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 9.798 مليون ريال مكافأة لـ 3661 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بعد شمولهم للبرنامج مؤخراً، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/ 1437 هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

في هذا السياق جدد "هدف" دعوته إلى جميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديه لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج، ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق للعالمي
القرشي
السبب الحقيقي في تدني التحصيل الدراسي هو فقدان التعاون مابين المدرسة والبيت وأهمهما هو غياب هيبة المعلم التي كان يتمتع بها زمان من إحترام وتقدير وكذلك غياب مبدأ الثواب والعقاب في المدارس كذلك غياب ألأنشطة الثقافية مابين الفصول والمدارس على مستوى المملكة هذه ألأسباب على سبيل المثل وليس الحصر أتمنى من وزارة التعليم أن تجعل التربية قبل التعليم حتى تولد أجيال صالحة مثقفة متعلمة تعليم حقيقي من جميع النواحي والا نسمح للأخرين بالتدخل في كيفية إختيار مناهجنا الدراسية لأننا أعلم بما يحتاجه الوطن وما تحتاجه اجيالنا القادمة .
kkkk
العالمي يبي لاعبين على مستوى عالي الله يوفقك ياخربين اينما ذهبت
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم الفل ويتقبله باالقبول الحسن .. آمين .. .. المجرم يستاهل مايجيه من اهانه ومهانه ..
واضح*** وصريح***
مفعول لأجله مبني لدخول خشة المقرود فالنار..

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