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"التعليم" توضح الحالات التي تم استثناؤها لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1427
"التعليم" توضح الحالات التي تم استثناؤها لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم "جامعي" عن الحالات التي تم استثناؤها في قرار مجلس الوزراء لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وأوضحت أن القرار استثنى الحالات التالية من اكمال المدة لأعضاء هيئة التدريس، وهي: صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى، بلوغ سن التقاعد، إلغاء الوظيفة، الوفاة، العجز الصحي.

وأضافت أن استحقاق المكافأة يكون من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمة عضو هيئة التدريس الأكاديمية.

وكان مجلس الوزراء أقر تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً)، لتصبح بالنص الآتي: صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف التالية: (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر ) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
مع احترامي للجميع اشوف تعليقاتكم غير منصفة ولا وش تبون من سفينة فيها المتردية والنطيحة من حثالة المجتمع تبونهم يتكلمون عن قال الله والرسول مثلا هم رايحين علاشان يحطون دعاية لسهرات الاغانية والاختلاط يعني المتعوس ملتم على خايب الرجاء
7up
طيب وين المقاطع للعضة والعبرة
هادي ال راسي القحطاني
امرنا لله وش ها السخافة الي توجع القلب من بعض بنات العرب صراحة قلة حيا وجلدها لين يطلع الدم الفاسد
حمد
التقرير صادر من جهة غير محايدة ليس له مصداقية عند المواطن.
ابو ناصر
المفروض تترحل ع اليمن فورا وش نستفيد من هالحثاله

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