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بالفيديو.. انطلاق سباقات الهجن في 6 ميادين غدًا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1386
بالفيديو.. انطلاق سباقات الهجن في 6 ميادين غدًا

ماجد محمد (صدى):
اعتمد الاتحاد السعودي للهجن، 6 ميادين لاحتضان الموسم الرياضي لسباقات الهجن، التي تنطلق فعالياتها غدا الخميس، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.

وتنطلق السباقات بميدان حائل لسباق الهجن، يليه ميدان الملك فهد بالنعيرية في 22 أكتوبر، وميدان رماح في 26 نوفمبر المقبل، وذلك بعدد 342 شوطاً لجميع الأعمار.

ومن المقرر، أن يتم إعلان لاحقًا عن موعد انطلاق كأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية وكأس اتحاد الهجن؛ فيما أكد الاتحاد أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات وعمل التجهيزات اللازمة، مع الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
مع احترامي للجميع اشوف تعليقاتكم غير منصفة ولا وش تبون من سفينة فيها المتردية والنطيحة من حثالة المجتمع تبونهم يتكلمون عن قال الله والرسول مثلا هم رايحين علاشان يحطون دعاية لسهرات الاغانية والاختلاط يعني المتعوس ملتم على خايب الرجاء
7up
طيب وين المقاطع للعضة والعبرة
هادي ال راسي القحطاني
امرنا لله وش ها السخافة الي توجع القلب من بعض بنات العرب صراحة قلة حيا وجلدها لين يطلع الدم الفاسد
حمد
التقرير صادر من جهة غير محايدة ليس له مصداقية عند المواطن.
ابو ناصر
المفروض تترحل ع اليمن فورا وش نستفيد من هالحثاله

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