بالفيديو.. انطلاق سباقات الهجن في 6 ميادين غدًا

ماجد محمد (صدى):
اعتمد الاتحاد السعودي للهجن، 6 ميادين لاحتضان الموسم الرياضي لسباقات الهجن، التي تنطلق فعالياتها غدا الخميس، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.
وتنطلق السباقات بميدان حائل لسباق الهجن، يليه ميدان الملك فهد بالنعيرية في 22 أكتوبر، وميدان رماح في 26 نوفمبر المقبل، وذلك بعدد 342 شوطاً لجميع الأعمار.
ومن المقرر، أن يتم إعلان لاحقًا عن موعد انطلاق كأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية وكأس اتحاد الهجن؛ فيما أكد الاتحاد أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات وعمل التجهيزات اللازمة، مع الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.