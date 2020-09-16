شروط السماح بدخول المسافرين البحرين عبر جسر الملك فهد

الرياض (صدى):
أعلن الجانب البحريني بجسر الملك فهد اليوم الأربعاء شروط السماح بدخول المسافرين لمملكة البحرين وهي كالتالي :
1- خضوع المسافرين لفحص كورونا على جسر الملك فهد برسوم 60 دينار بحريني .
2- تحميل تطبيق " مجتمع واعي " والتسجيل فيه .
3- يُعفى من إجرء الفحص من غادر البحرين قبل 72 ساعة وثبتت نتيجة فحصه سلبية العينة .
4- الإلتزام بالعزل الصحي لحين ظهور نتيجة الفحص ، وإذا كانت إيجابية يجب على المسافر اتباع التعليمات الصحية بالبحرين والإستمرار بالعزل .
5- الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية كالكمامة والتباعد الإجتماعي ، مع الإتصال على الرقم 444 إذا ظهر أي عرض كالصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق أو ارتفاع درجة الحرارة ونحو ذلك .