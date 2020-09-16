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شروط السماح بدخول المسافرين البحرين عبر جسر الملك فهد

Time منذ 28 دقيقة
Views 1574
شروط السماح بدخول المسافرين البحرين عبر جسر الملك فهد

الرياض (صدى):
أعلن الجانب البحريني بجسر الملك فهد اليوم الأربعاء شروط السماح بدخول المسافرين لمملكة البحرين وهي كالتالي :

1- خضوع المسافرين لفحص كورونا على جسر الملك فهد برسوم 60 دينار بحريني .

2- تحميل تطبيق " مجتمع واعي " والتسجيل فيه .

3- يُعفى من إجرء الفحص من غادر البحرين قبل 72 ساعة وثبتت نتيجة فحصه سلبية العينة .

4- الإلتزام بالعزل الصحي لحين ظهور نتيجة الفحص ، وإذا كانت إيجابية يجب على المسافر اتباع التعليمات الصحية بالبحرين والإستمرار بالعزل .

5- الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية كالكمامة والتباعد الإجتماعي ، مع الإتصال على الرقم 444 إذا ظهر أي عرض كالصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق أو ارتفاع درجة الحرارة ونحو ذلك .

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
مع احترامي للجميع اشوف تعليقاتكم غير منصفة ولا وش تبون من سفينة فيها المتردية والنطيحة من حثالة المجتمع تبونهم يتكلمون عن قال الله والرسول مثلا هم رايحين علاشان يحطون دعاية لسهرات الاغانية والاختلاط يعني المتعوس ملتم على خايب الرجاء
7up
طيب وين المقاطع للعضة والعبرة
هادي ال راسي القحطاني
امرنا لله وش ها السخافة الي توجع القلب من بعض بنات العرب صراحة قلة حيا وجلدها لين يطلع الدم الفاسد
حمد
التقرير صادر من جهة غير محايدة ليس له مصداقية عند المواطن.
ابو ناصر
المفروض تترحل ع اليمن فورا وش نستفيد من هالحثاله

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