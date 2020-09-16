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3 خطوات للحصول على خدمات بطاقة التقاعد

Time منذ ساعة
Views 1821
3 خطوات للحصول على خدمات بطاقة التقاعد

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد بأنه من الممكن الإستفادة من بطاقة المؤسسة الإلكترونية، من خلال الحصول على التطبيق وإجراء 3 خطوات للحصول عليها.

وقالت المؤسسة إنه يمكن الحصول على بطاقة المتقاعد من خلال تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد بالدخول على متجر أبل أو جوجل بلاي والبحث باسم المؤسسة العامة للتقاعد وتحميل النسخة المحدثة من التطبيق والاستفادة من خدمات المؤسسة الإلكترونية.

وأضافت المؤسسة، بأنه يمكن الإستفادة من خدمات بطاقة التقاعد من خلال تسجيل الدخول على التطبيق، ثم الضغط على البيانات كمتقاعد، ثم عرض بطاقة متقاعد.

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
مع احترامي للجميع اشوف تعليقاتكم غير منصفة ولا وش تبون من سفينة فيها المتردية والنطيحة من حثالة المجتمع تبونهم يتكلمون عن قال الله والرسول مثلا هم رايحين علاشان يحطون دعاية لسهرات الاغانية والاختلاط يعني المتعوس ملتم على خايب الرجاء
7up
طيب وين المقاطع للعضة والعبرة
هادي ال راسي القحطاني
امرنا لله وش ها السخافة الي توجع القلب من بعض بنات العرب صراحة قلة حيا وجلدها لين يطلع الدم الفاسد
حمد
التقرير صادر من جهة غير محايدة ليس له مصداقية عند المواطن.
ابو ناصر
المفروض تترحل ع اليمن فورا وش نستفيد من هالحثاله

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