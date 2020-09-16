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حرس الحدود تعثر على شاب أختفى في بحر الليث مساء الإثنين

Time منذ ساعة
Views 1645
حرس الحدود تعثر على شاب أختفى في بحر الليث مساء الإثنين

الرياض (صدى):
تمكنت فرق إنقاذ حرس الحدود بالليث، مساء أمس الثلاثاء، من العثور على الشاب الذي فقد في بحر الليث الإثنين.

ويذكر أن فرق الإنقاذ ـ واصلت عملها على مدار الساعة بحثا عن الشاب المفقود حتى تم العثور على جثمانه بعد أن طفا فوق الماء في الموقع الذي كان قد فُقد به، فيما تم نقل جثمان الشاب لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة، قبل أن يتم تسليمه لأسرته، حيث أُديت عليه الصلاة ودُفن في مقبرة الليث.

وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاماً "سعودي الجنسية" يمارس السباحة في بحر الليث، مساء الإثنين، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث أبلغ أحد المتنزهين حرس الحدود، الذي قام على الفور بعمليات البحث والتمشيط لكامل المنطقة التي فُقد بها، حيث استمرت أعمال البحث 24 ساعة حتى تم العثور عليه

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
مع احترامي للجميع اشوف تعليقاتكم غير منصفة ولا وش تبون من سفينة فيها المتردية والنطيحة من حثالة المجتمع تبونهم يتكلمون عن قال الله والرسول مثلا هم رايحين علاشان يحطون دعاية لسهرات الاغانية والاختلاط يعني المتعوس ملتم على خايب الرجاء
7up
طيب وين المقاطع للعضة والعبرة
هادي ال راسي القحطاني
امرنا لله وش ها السخافة الي توجع القلب من بعض بنات العرب صراحة قلة حيا وجلدها لين يطلع الدم الفاسد
حمد
التقرير صادر من جهة غير محايدة ليس له مصداقية عند المواطن.
ابو ناصر
المفروض تترحل ع اليمن فورا وش نستفيد من هالحثاله

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