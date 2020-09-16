حرس الحدود تعثر على شاب أختفى في بحر الليث مساء الإثنين

الرياض (صدى):
تمكنت فرق إنقاذ حرس الحدود بالليث، مساء أمس الثلاثاء، من العثور على الشاب الذي فقد في بحر الليث الإثنين.
ويذكر أن فرق الإنقاذ ـ واصلت عملها على مدار الساعة بحثا عن الشاب المفقود حتى تم العثور على جثمانه بعد أن طفا فوق الماء في الموقع الذي كان قد فُقد به، فيما تم نقل جثمان الشاب لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة، قبل أن يتم تسليمه لأسرته، حيث أُديت عليه الصلاة ودُفن في مقبرة الليث.
وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاماً "سعودي الجنسية" يمارس السباحة في بحر الليث، مساء الإثنين، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث أبلغ أحد المتنزهين حرس الحدود، الذي قام على الفور بعمليات البحث والتمشيط لكامل المنطقة التي فُقد بها، حيث استمرت أعمال البحث 24 ساعة حتى تم العثور عليه
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