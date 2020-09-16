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بالفيديو.. جولة بقصر الملك فهد من الداخل في حي الحنبلي بالرياض

Time منذ ساعة
Views 2169
بالفيديو.. جولة بقصر الملك فهد من الداخل في حي الحنبلي بالرياض

الرياض (صدى):
يعد قصر الملك فهد بن عبدالعزيز بحي الحنبلي بالرياض من أهم الرموز الوطنية والقيمة المعمارية في المملكة .

وكشفت دارة الملك عبد العزيز أن هذا القصر الأثري بني في الستينات الهجرية وأقام فيه الملك فهد – رحمه الله – حتى عام 1377 هـ و أشرف الملك فهد على بنائه شخصياً .

وفي جولة للباحث محمد الحوطي من داخل القصر ، أظهر نمطه العمراني الذي يختلف عن النمط المعروف في نجد ، فالمواد المستخدمة فيه كثيراً ما نجدها في الساحل الشرقي للمملكة .

كما ظهر التصميم العريق للنوافذ والأبواب والسقوف وهو تصميم يستخدم في الأحساء والكويت والبحرين ، وتبلغ مساحة القصر 4200 متر مربع ، ويشتمل على مواقف السيارات وسكن الخدم وغير ذلك .

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
مع احترامي للجميع اشوف تعليقاتكم غير منصفة ولا وش تبون من سفينة فيها المتردية والنطيحة من حثالة المجتمع تبونهم يتكلمون عن قال الله والرسول مثلا هم رايحين علاشان يحطون دعاية لسهرات الاغانية والاختلاط يعني المتعوس ملتم على خايب الرجاء
7up
طيب وين المقاطع للعضة والعبرة
هادي ال راسي القحطاني
امرنا لله وش ها السخافة الي توجع القلب من بعض بنات العرب صراحة قلة حيا وجلدها لين يطلع الدم الفاسد
حمد
التقرير صادر من جهة غير محايدة ليس له مصداقية عند المواطن.
ابو ناصر
المفروض تترحل ع اليمن فورا وش نستفيد من هالحثاله

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