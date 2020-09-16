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التخصصات الصحية تتبنى التحول الرقمي وتطلق زيارات الاعتماد "عن بُعد"

Time منذ 35 دقيقة
Views 1156
التخصصات الصحية تتبنى التحول الرقمي وتطلق زيارات الاعتماد "عن بُعد"

الرياض (صدى):
بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، زيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي "عن بُعد" ضمن المرحلة الأولى من نظامها لمتابعة الالتزام بمعايير الاعتماد للمراكز التدريبية المشاركة في التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة الاختصاص السعودية والزمالات والدبلومات، التي تشرف عليها الهيئة.

وتأتي هذه المرحلة ضمن خطة عمل لإطلاق نظام متابعة الاعتماد "عن بُعد" والمكون من ثلاثة مراحل يتم اكتمال تنفيذ كل مرحلة منها خلال 12 شهراً، لتحقيق الاستدامة في التحول الرقمي وضبط جودة عمليات تقييم المراكز والبرامج التدريبية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن النظام سيستكمل تنفيذه بتضمين استطلاع تجربة المرضى وذويهم تجاه الخدمة الصحية المقدمة من قبل المتدربين في المراكز التدريبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأضاف أن هذا التحول الرقمي يُعد واحد من جهود الهيئة للعناية بشركائها عبر توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي المهني مما يمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي الجودة، يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه وفقاً لأهداف الهيئة الاستراتيجية.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وصباحكم اسعد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وصباحكم اسعد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه حارس الفضيله بسكين المطبخ بدل البندق أو الرشاش
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه حارس الفضيله بسكين المطبخ بدل البندق أو الرشاش
إبن سمومة
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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