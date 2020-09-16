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نظام حماية للطفل من الإختطاف والإستبدال في المستشفيات في 13منطقة بالمملكة

Time منذ 50 دقيقة
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نظام حماية للطفل من الإختطاف والإستبدال في المستشفيات في 13منطقة بالمملكة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر، بأن وزارة الصحة تستعد للتعاقد مع شركات مختصة بتقنيات الأمن والسلامة لإنشاء نظام لحماية المواليد من الإختطاف والإستبدال بالمستشفيات في 13 منطقة بالمملكة، وعممت الوزارة برقية تشمل 17 بند لهذا الهدف.

وأشارت توجيهات مؤخرا للتقليل من سلب الأطفال واستبدالهم بالمستشفيات، حيث قامت وزارة الصحة بتعميم البرقية التي أرسلت من المقام السامي، والتي تشمل علي 17 بندا لمجابهة تلك الحوادث بالمستشفيات، وذلك عقب أن أطاحت حادثة اختطاف الطفل «أنس» من مستشفى الولادة والأطفال في المدينة المنورة الأسبوع المنصرم.

وأوضح المركز السعودي بأن المنشآت الصحية «سباهي» اعتمدت مؤخرا إضافة معيار «حماية الأطفال المواليد في المستشفيات من الخطف والاستبدال» ضمن برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى «أمان» بداية من العام الجاري.

وتستعين بعض المستشفيات بكاميرات المراقبة والبوابات الأمنية، التي يتم فتحها من خلال أنظمة قراءة البطاقات إلكترونياً أو بتنظيمات داخلية تعتمد على الحراسات بتنظيم الدخول والخروج، ومنع خروج الرضع إلا وفق إجراءات رسمية تقف عليها كاونترات التمريض بشكل مباشر وتتم بعد اعتمادها من الأطباء. واعتمدت المنشآت الصحية خطوة تسجيل بصمة قدمي المولود، مع تقييدها ضمن سجلات رسمية تشكل قاعدة معلومات عند الحاجة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وصباحكم اسعد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وصباحكم اسعد
إبن سمومة
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو وليد
كاتب المقال انت شفت الاسعار قبل كتابه مقالك -- عشان المصداقيه بس
ابو وليد
ههههههههههه انا مبسوووط وانتم اكيد مثلي سعداء

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