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الأرز والهيل ضمن أبرز السلع التي انخفضت أسعارها بأسواق المملكة

Time منذ ساعة
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الأرز والهيل ضمن أبرز السلع التي انخفضت أسعارها بأسواق المملكة

الرياض (صدى):
تراجعت أسعار 16 سلعة غذائية متنوعة بالمملكة، خلال شهر أغسطس على أساس شهري، حيث جاء في مقدمتها الهيل الذي كسر موجة الارتفاعات الأخيرة، فضلًا عن الأرز الهندي، وبعض أنواع اللحوم.

وانخفضت أسعار الهيل بأسواق المملكة بنهاية الشهر الماضي؛ إلى جانب تراجع أسعار الهيل الهندي والأمريكي لمستوى 220.15 ريالاً، و207.99 ريالات للكيلو على التوالي مقابل 227.06 و208.94 بنهاية يوليو.

وجاءت اللحوم والهيل والأسماك، ضمن أبرز السلع المرتفعة في الأسواق السعودية في شهر أغسطس 2020، على أساس سنوي فيما كانت أسعار الثوم الصيني والعنب والطماطم الأبرز بين السلع المتراجعة؛ حيث على مستوى الأسعار المرتفعة مقارنة بأغسطس 2019، جاءت اللحوم والدجاج في مقدمتها وسط ارتفاع جماعي لجميع الأنواع.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو وليد
كاتب المقال انت شفت الاسعار قبل كتابه مقالك -- عشان المصداقيه بس
ابو وليد
ههههههههههه انا مبسوووط وانتم اكيد مثلي سعداء
واضح*** وصريح***
عليه العوض ومنه العوض،؟؟ المال السايب يعلم السرقة ياباشة..
الراقي=-=
خلي قطر تنفعكم وتعطيكم شارع بالدوحة على قدكم

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