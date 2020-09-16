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تعليق تداول سهم الوطنية للبناء والتسويق لعدم إعلانها عن القوائم المالية

Time منذ ساعة
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تعليق تداول سهم الوطنية للبناء والتسويق لعدم إعلانها عن القوائم المالية

الرياض (صدى):
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأربعاء 2020/09/16، وذلك لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية للربع الأول و الثاني لعام 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقالت تداول بأنه سيستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداء من يوم الخميس 2020/09/17 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 2020/10/15.

وفي حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 2020/10/18 حتى إعلانها عن القوائم المالية.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو وليد
كاتب المقال انت شفت الاسعار قبل كتابه مقالك -- عشان المصداقيه بس
ابو وليد
ههههههههههه انا مبسوووط وانتم اكيد مثلي سعداء
واضح*** وصريح***
عليه العوض ومنه العوض،؟؟ المال السايب يعلم السرقة ياباشة..
الراقي=-=
خلي قطر تنفعكم وتعطيكم شارع بالدوحة على قدكم

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