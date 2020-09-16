تعليق تداول سهم الوطنية للبناء والتسويق لعدم إعلانها عن القوائم المالية

الرياض (صدى):
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأربعاء 2020/09/16، وذلك لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية للربع الأول و الثاني لعام 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وقالت تداول بأنه سيستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداء من يوم الخميس 2020/09/17 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 2020/10/15.
وفي حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 2020/10/18 حتى إعلانها عن القوائم المالية.