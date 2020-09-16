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شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

Time منذ ساعة
Views 1849
شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشرط أن يكون العمر مابين 6 إلى 18 سنة فقط.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: " فيه دعم للطلاب 1000 ريال والوالدة تدرس محو أمية مانزل لها ".

يذكر أن وزارة الموارد البشرية رفعت مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من 120 ريالًا إلى 1,000 ريال هذا العام، لمساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد.

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أحدث التعليقات

زائر
في الاخير يطلع مسلسل تركي ويعرض على mbc
علي العلي
استفدنا منك كثيرا
زائر
ينضرب ولا يدفع 1000 ريال
تركي ابن حميد
دم ضروسهم ومبكيهم...
تركي ابن حميد
ما يبهم غصب هو ..

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