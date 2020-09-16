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وسيط زواج يوضح كيفية تجنب نصب بعض الخطابات الوهميات

Time منذ 6 دقائق
Views 1199
وسيط زواج يوضح كيفية تجنب نصب بعض الخطابات الوهميات

الرياض (صدى):
رأى وسيط الزواج يوسف القعيط، أن الشخص الذي يقع ضحية الابتزاز هو من يورط نفسه بنفسه عن طريق قيامه بالتعامل مع أشخاص مجهولة الهوية وتحويل مبالغ مالية لهم.

وقال القعيط خلال برنامج " الراصد " إن الراغبين في الزواج يجب أن يتعاملون مع وسيط زواج باسمه الحقيقي، لتجنب النصب والاحتيال.

وعن طبيعة عمله كوسيط زواج قال القعيط: " راغب الزواج يأتي وأضع اسمه في قناة على " تليجرام " فيها مجموعة من الراغبات في الزواج مجرد ما يطلعون على بياناته يطلبون التواصل معه وكذلك الأمر للفتيات، بوضع بياناتها ويطلب الراغب في الزواج التواصل معها عن طريقنا ويتم تعريف الطرفين على بعضهما البعض" .

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ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
اوكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الغواني مضينه في زمانهن
بوالفهدي
قول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لايزال الخير في أمتي حتي قيام الساعه
ابو عمار
مجرمون يعتدون على الناس بلا حسيب و لا رقيب

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