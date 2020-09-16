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قرار صادم لـ "عواطف السهو" المرشحة لرئاسة نادي القلعة

Time منذ ساعة
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قرار صادم لـ "عواطف السهو" المرشحة لرئاسة نادي القلعة

ماجد محمد (صدى):
قررت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، استبعاد قائمة المرشحة لرئاسة نادي القلعة بمنطقة الجوف عواطف السهو.

ويأتي هذا القرار بسبب نقص مسوغات طلب التقدم للترشيح حسب المادة 70 من لائحة الأندية الرياضية.

وبذلك تصبح قائمة المرشح سلمان بن إبراهيم القايد هي القائمة الوحيدة المرشحة لرئاسة نادي القلعة، ويشهد يوم الأربعاء تزكية القايد وقائمته لرئاسة وعضوية النادي.

يذكر أن السهو كانت أول سيدة سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي، وكانت تطمح لإحداث تغيير جذري بالنادي.

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ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
اوكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الغواني مضينه في زمانهن
بوالفهدي
قول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لايزال الخير في أمتي حتي قيام الساعه
ابو عمار
مجرمون يعتدون على الناس بلا حسيب و لا رقيب

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