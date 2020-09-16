قرار صادم لـ "عواطف السهو" المرشحة لرئاسة نادي القلعة

ماجد محمد (صدى):
قررت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، استبعاد قائمة المرشحة لرئاسة نادي القلعة بمنطقة الجوف عواطف السهو.
ويأتي هذا القرار بسبب نقص مسوغات طلب التقدم للترشيح حسب المادة 70 من لائحة الأندية الرياضية.
وبذلك تصبح قائمة المرشح سلمان بن إبراهيم القايد هي القائمة الوحيدة المرشحة لرئاسة نادي القلعة، ويشهد يوم الأربعاء تزكية القايد وقائمته لرئاسة وعضوية النادي.
يذكر أن السهو كانت أول سيدة سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي، وكانت تطمح لإحداث تغيير جذري بالنادي.
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