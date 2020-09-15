التعليق الأول لفلسطين على توقيع اتفاقيات السلام

وكالات (صدى):
علقت الرئاسة الفلسطينية، على اتفاقيات السلام التي تم توقيعها، الثلاثاء، بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وإسرائيل، موضحًة أنها تتطلب إقرار أمريكا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته لكي تُحقق السلام المنشود منها.
وأشارت الرئاسة إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت على أن هناك مشكلة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال يجب أن يتم حلها لكي يعم السلام، حسبما جاء في بيان الرئاسة.
ورأت الرئاسة في بيانها أنه : « لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة، دون إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة ».
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