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طبيب نفسي: "الزواج عن حب والتقليدي يدمران الأسرة"(فيديو)

Time منذ ساعة
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طبيب نفسي: "الزواج عن حب والتقليدي يدمران الأسرة"(فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أكد الدكتور طارق الحبيب المتخصص في الطب النفسي، على أن الزواج التقليدي مدمر لبناء الأسرة وكذلك الزواج عن الحب الذي تتعلق فيه الفتاة بحبيبها دون وعي.

وقال الحبيب خلال برنامج " ياهلا " : “أنا أؤيد الزواج المنظم فلابد أن يتم في الزواج تكامل الاهتمامات والاحتياجات فربما زواج معلن وعندهم بيت معلن يفشل هذا الزواج”.

وأضاف طارق الحبيب : هناك 3 أركان للزواج الناجح ففي حالة الإحسان يكون الشكر من المرأة أو العكس وفي حالة تقصير من أي طرف يكون الغفران من الطرف الآخر، وما بينهما يقوم الحب”.

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
يادافع البلاء
ابن حزم
جميل التعليم بالترفيه
عدو الخونة
يارجل خمة عواطلية جالسين مالهم شغل الا همز ولمز بالبلد واهله تعظيم الحقير وتحقير العظيم وكل واحد يعزز للثاني وقد تم اكتشاف اكثرهم منذ زمن وعرضنا امثلة لما يبطنوه من غل متاصل ضد البلد وحكومته ولذا تجدهم دائما يسجلون حضورهم في مواضيع الفتنة ويتبعون الشهوات وما تشابه وقلما تجدهم يدافعون عن البلد الا ذرا للرماد فقط.... الكلباني يعلق عليه 30 رد وكروز والبنت اللي فصلوها او اللي شالت غطوتها وغيرها من تصرفات نادرة تحدث في كل زمان ومكان يضخمونها ويرجفون حلوها ويحلوها الى خاشقجي واللي يقول ارودغان يهزم الرسول ماغير 6 ردود بما فيه كاتب الرد.... يتغاضون عن اللواط ويكفرون الغناء ويباركون الزنا ويلعنون من تشتغل كاشيرة في محل حلويات او سوبرماركت لاجل تعف نفسها واهلها ويرون النعم عندنا ترمى في الزبائل والناس تزدحم لتشتري كاس قهوة بـ 20 ريال ويتباكون من الفقر ... انهم كلابة مسعورة تتنافس على تلقف العظام على حساب دينهم واخلاقهم والحمد لله بدأ عدهم التنازلي فلا يحزنك فعلهم لانهم خبائث تعتاش على الخبث
ابن حزم
العقل نعمة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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