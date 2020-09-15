القبض على زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا ضمن خلية سبها

طرابلس (صدى):
قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إنه تم اعتقال زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا، موضحًا تفاصيل العملية العسكرية التي استهدفت خلية سبها المنتمية لداعش.
ولفت إلى أن أفراد خلية سبها قدموا من أقصى الجنوب الغربي من مناطق: غدوة، وأم الأرانب، ومرزق، إلى سبها، وتحديدًا حي ”عبد الكافي“..
وأسفرت عملية الجيش الليبي عن مقتل 9 عناصر من المتشددين، فيما قبض على امرأتين إحداهما زوجة أبوعبدالله أمير تنظيم داعش في ليبيا، والذي هرب من سرت نحو مرزق التي تقع تحت سيطرة قوات الوفاق.
وأضاف: " لا توجد معلومات عن أمير التنظيم الجديد حتى الآن،و زوجته التي قُبض عليها وتدعى نجلاء محمود عفيفي وهي مصرية الجنسية، وأرملة المتشدد ”مسحوم“ أحد قيادات تنظيم بيت المقدس ولديها ابنان، وجميعهم مسجونون في مصر".