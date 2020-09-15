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القبض على زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا ضمن خلية سبها

Time منذ ساعة
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القبض على زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا ضمن خلية سبها

طرابلس (صدى):
قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إنه تم اعتقال زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا، موضحًا تفاصيل العملية العسكرية التي استهدفت خلية سبها المنتمية لداعش.

ولفت إلى أن أفراد خلية سبها قدموا من أقصى الجنوب الغربي من مناطق: غدوة، وأم الأرانب، ومرزق، إلى سبها، وتحديدًا حي ”عبد الكافي“..

وأسفرت عملية الجيش الليبي عن مقتل 9 عناصر من المتشددين، فيما قبض على امرأتين إحداهما زوجة أبوعبدالله أمير تنظيم داعش في ليبيا، والذي هرب من سرت نحو مرزق التي تقع تحت سيطرة قوات الوفاق.

وأضاف: " لا توجد معلومات عن أمير التنظيم الجديد حتى الآن،و زوجته التي قُبض عليها وتدعى نجلاء محمود عفيفي وهي مصرية الجنسية، وأرملة المتشدد ”مسحوم“ أحد قيادات تنظيم بيت المقدس ولديها ابنان، وجميعهم مسجونون في مصر".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
يادافع البلاء
ابن حزم
جميل التعليم بالترفيه
عدو الخونة
يارجل خمة عواطلية جالسين مالهم شغل الا همز ولمز بالبلد واهله تعظيم الحقير وتحقير العظيم وكل واحد يعزز للثاني وقد تم اكتشاف اكثرهم منذ زمن وعرضنا امثلة لما يبطنوه من غل متاصل ضد البلد وحكومته ولذا تجدهم دائما يسجلون حضورهم في مواضيع الفتنة ويتبعون الشهوات وما تشابه وقلما تجدهم يدافعون عن البلد الا ذرا للرماد فقط.... الكلباني يعلق عليه 30 رد وكروز والبنت اللي فصلوها او اللي شالت غطوتها وغيرها من تصرفات نادرة تحدث في كل زمان ومكان يضخمونها ويرجفون حلوها ويحلوها الى خاشقجي واللي يقول ارودغان يهزم الرسول ماغير 6 ردود بما فيه كاتب الرد.... يتغاضون عن اللواط ويكفرون الغناء ويباركون الزنا ويلعنون من تشتغل كاشيرة في محل حلويات او سوبرماركت لاجل تعف نفسها واهلها ويرون النعم عندنا ترمى في الزبائل والناس تزدحم لتشتري كاس قهوة بـ 20 ريال ويتباكون من الفقر ... انهم كلابة مسعورة تتنافس على تلقف العظام على حساب دينهم واخلاقهم والحمد لله بدأ عدهم التنازلي فلا يحزنك فعلهم لانهم خبائث تعتاش على الخبث
ابن حزم
العقل نعمة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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