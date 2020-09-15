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القضاء السويسري يصدم «الخليفي» والسجن 5 سنوات ينتظره

Time منذ 30 دقيقة
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القضاء السويسري يصدم «الخليفي» والسجن 5 سنوات ينتظره

وكالات (صدى):
رفضت المحكمة السويسرية المختصة بالنظر في قضية فساد ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الدفوع المقدمة لنفي التهم الموجهة إليه.

ومن جانبه علق المعارض القطري خالد الهيل على تورط مواطنه في قضايا فساد رياضية قائلاًا: "كما وعدتكم سابقا لن ينجو تميم بن حمد والخليفي من القادم".

وتابع : "اليوم المحكمه في سويسرا ترفض دفوع نصور الخليفي واجهة تميم بن حمد وقد يواجه حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، عموما زي ماقلت سابقا مابه الا دق خشوم شدو حزامكم ".

يذكر أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه، أقر أنه بحث مع رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، رشوة الفيلا مقابل دعم حصوله على حقوق البث.

وقال المتهم بفضائح فساد مع الخليفي إن بي إن سبورت تمارس الاحتكار في المنطقة، موضحا أن صفقة حقوق البث بلغت قيمتها 480 مليون دولار.

وأكدت المحكمة السويسرية على أنها ستستمع إلى شهود على صلة بفضيحة الفساد القطرية، موضحة أن محاكمة الخليفي بتهم فساد تتواصل غدا بالاستماع إلى "فالك".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
يادافع البلاء
ابن حزم
جميل التعليم بالترفيه
عدو الخونة
يارجل خمة عواطلية جالسين مالهم شغل الا همز ولمز بالبلد واهله تعظيم الحقير وتحقير العظيم وكل واحد يعزز للثاني وقد تم اكتشاف اكثرهم منذ زمن وعرضنا امثلة لما يبطنوه من غل متاصل ضد البلد وحكومته ولذا تجدهم دائما يسجلون حضورهم في مواضيع الفتنة ويتبعون الشهوات وما تشابه وقلما تجدهم يدافعون عن البلد الا ذرا للرماد فقط.... الكلباني يعلق عليه 30 رد وكروز والبنت اللي فصلوها او اللي شالت غطوتها وغيرها من تصرفات نادرة تحدث في كل زمان ومكان يضخمونها ويرجفون حلوها ويحلوها الى خاشقجي واللي يقول ارودغان يهزم الرسول ماغير 6 ردود بما فيه كاتب الرد.... يتغاضون عن اللواط ويكفرون الغناء ويباركون الزنا ويلعنون من تشتغل كاشيرة في محل حلويات او سوبرماركت لاجل تعف نفسها واهلها ويرون النعم عندنا ترمى في الزبائل والناس تزدحم لتشتري كاس قهوة بـ 20 ريال ويتباكون من الفقر ... انهم كلابة مسعورة تتنافس على تلقف العظام على حساب دينهم واخلاقهم والحمد لله بدأ عدهم التنازلي فلا يحزنك فعلهم لانهم خبائث تعتاش على الخبث
ابن حزم
العقل نعمة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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