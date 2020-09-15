القضاء السويسري يصدم «الخليفي» والسجن 5 سنوات ينتظره

وكالات (صدى):
رفضت المحكمة السويسرية المختصة بالنظر في قضية فساد ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الدفوع المقدمة لنفي التهم الموجهة إليه.
ومن جانبه علق المعارض القطري خالد الهيل على تورط مواطنه في قضايا فساد رياضية قائلاًا: "كما وعدتكم سابقا لن ينجو تميم بن حمد والخليفي من القادم".
وتابع : "اليوم المحكمه في سويسرا ترفض دفوع نصور الخليفي واجهة تميم بن حمد وقد يواجه حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، عموما زي ماقلت سابقا مابه الا دق خشوم شدو حزامكم ".
يذكر أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه، أقر أنه بحث مع رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، رشوة الفيلا مقابل دعم حصوله على حقوق البث.
وقال المتهم بفضائح فساد مع الخليفي إن بي إن سبورت تمارس الاحتكار في المنطقة، موضحا أن صفقة حقوق البث بلغت قيمتها 480 مليون دولار.
وأكدت المحكمة السويسرية على أنها ستستمع إلى شهود على صلة بفضيحة الفساد القطرية، موضحة أن محاكمة الخليفي بتهم فساد تتواصل غدا بالاستماع إلى "فالك".