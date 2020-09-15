الأعداد السابقة للصحيفة

مصر تحدد موعد السماح بالسفر إلى المملكة والعودة منها

Time منذ ساعة
Views 2110
مصر تحدد موعد السماح بالسفر إلى المملكة والعودة منها

القاهرة (صدى):
قررت "شركة مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، من غدٍا الأربعاء بالسفر من وإلى المملكة، وفق شروط محددة.

وقالت الشركة في بيان لها، أن سيسمح بالسفر للمواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، وكذلك غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات العمل والإقامة السارية.

وأصافت : أن "استئناف رحلات السفر من وإلى المملكة العربية السعودية جاء بناء على التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي".

وأكدت على أنه “يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مغثوث
لجنة الاحتراف تكيل بمكيالين وهذا يحتاج لوقفه، لو كان النادي اللي طلب ذلك الهلال او النصر او اي نادي جماهيري لكان تمت الموافقه مباشرة.. لك الله يانادي الشباب.
مغثوث
لجنة الاحتراف تكيل بمكيالين وهذا يحتاج لوقفه، لو كان النادي اللي طلب ذلك الهلال او النصر او اي نادي جماهيري لكان تمت الموافقه مباشرة.. لك الله يانادي الشباب.
لست محرومه ولي ربا رحيم
والله الحلال ما يخفى
لست محرومه ولي ربا رحيم
الله يشفي كل مريض
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن معهما زهايمر ..

أخر الأخبار

حديث محمد العنزي بعد فوز النصر آسيوياً
حديث محمد العنزي بعد فوز النصر آسيوياً
Time منذ 3 دقائق Views 128
تركي السهلي : النصر يتصدر المجموعة الأصعب " الحديدية "
تركي السهلي : النصر يتصدر المجموعة الأصعب " الحديدية "
Time منذ 8 دقائق Views 190
تعليق وليد الفراج بعد فوز النصر ضد سباهان الايراني
تعليق وليد الفراج بعد فوز النصر ضد سباهان الايراني
Time منذ 18 دقيقة Views 305
تعديل على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالتعليم العالي
تعديل على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالتعليم العالي
Time منذ 29 دقيقة Views 1647
الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر
الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر
Time منذ 37 دقيقة Views 1394
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
Time منذ 45 دقيقة Views 1971
العروس مالها نيه للزواج
العروس مالها نيه للزواج
Time منذ 54 دقيقة Views 464
نهاية التحدي والمزح
نهاية التحدي والمزح
Time منذ 54 دقيقة Views 481
ويقولون البقرة ماتفهم
ويقولون البقرة ماتفهم
Time منذ 54 دقيقة Views 534
بالفيديو والصور .. النصر يصعق سباهان الإيراني ويتصدر المجموعة بأقدام حمدالله
بالفيديو والصور .. النصر يصعق سباهان الإيراني ويتصدر المجموعة بأقدام حمدالله
Time منذ 55 دقيقة Views 3851