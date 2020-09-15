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طارق الحبيب: «ليس من الصواب إبلاغ الزوجة بالتعدد في كل الحالات»(فيديو)

Time منذ 11 دقيقة
Views 1300
طارق الحبيب: «ليس من الصواب إبلاغ الزوجة بالتعدد في كل الحالات»(فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف الدكتور طارق الحبيب، إن إبلاغ الرجل المعدد لزوجته بمرات زواجه يتوقف على عدة عوامل.

وقال "الحبيب" عبر برنامج "ياهلا" إنه قد تكون هناك حالات يجب فيها إخبار الزوجة الأولى بالتعدد، وهناك مواقف اخرى يفضل فيها إخفاء الأمر.

وأوضح الحبيب إن إبلاغ الزوجة النبيلة التي تعامل زوجها بشكل ممتاز قد يحولها إلى امرأة غاضبة تنسى نبلها وقد تخسر في لحظة الغضب على سبيل المثال.

ولفت إلى أن هناك زوجات عند علمها بزواج زوجها تبدأ في تحسين صفاتها وتعالج سلبياتها مما يجعلها تكسب زوجها مرة أخرى والذي يحن في الأغلب للأولى.

وأشار إلى أن الطلاق حق من حقوق الزوجة في حالة قيام زوجها بالتعدد ولكن لا يكون قرار صائب في جميع المواقف.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
الكذوبه السلام الي تحكي عنه ياخنزير
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الحمد لله على سلامتهما ..
ابو محمد 😎 ✍️
سجل عندك واحد يعرف الفلكه معرفة تامه ، بينه وبينها صحبة الماء والأجهزة الكهربائيه .. .. ولا زال حي يرزق ، وأقرانه كثير ، ولله الحمد ..
abdul
سلام مقابل السلام، اما الارض المحتلة والقدس الشريف لا احد يجرأ يتكلم عنها امام السيد نتن ياهو وابا ايڤانكا من المتصهينين العرب.

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