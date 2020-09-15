بالصور.. الهلال يعاود تدريباته لضمان الصعود لثمن نهائي الأبطال

نواف السالم (صدى):
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباته بعد تغلُّبه على باختاكور الأوزبكي أمس الاثنين، في منافسات دوري أبطال آسيا 2020.
وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في المباراة مرانًا استرجاعيًا في أحد المراكز الاستشفائية، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجوانب اللياقية والفنية.
كما فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وشارك مدالله العليان في الجزء الأول من التدريبات الجماعية.
ويعقد رازفان وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًا ظهر الغد؛ للحديث عن استعدادات الفريق لباختاكور، فيما يختتم الفريق تحضيراته للقاء بمران يقام مساء الغد.
وتصدر الزعيم المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق باختاكور المركز الثاني برصيد 6 نقاط.