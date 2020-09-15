الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الهلال يعاود تدريباته لضمان الصعود لثمن نهائي الأبطال

Time منذ 18 دقيقة
Views 1348
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته لضمان الصعود لثمن نهائي الأبطال

نواف السالم (صدى):
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباته بعد تغلُّبه على باختاكور الأوزبكي أمس الاثنين، في منافسات دوري أبطال آسيا 2020.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في المباراة مرانًا استرجاعيًا في أحد المراكز الاستشفائية، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجوانب اللياقية والفنية.

كما فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وشارك مدالله العليان في الجزء الأول من التدريبات الجماعية.

ويعقد رازفان وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًا ظهر الغد؛ للحديث عن استعدادات الفريق لباختاكور، فيما يختتم الفريق تحضيراته للقاء بمران يقام مساء الغد.

وتصدر الزعيم المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق باختاكور المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوسامي
الكذوبه السلام الي تحكي عنه ياخنزير
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الحمد لله على سلامتهما ..
ابو محمد 😎 ✍️
سجل عندك واحد يعرف الفلكه معرفة تامه ، بينه وبينها صحبة الماء والأجهزة الكهربائيه .. .. ولا زال حي يرزق ، وأقرانه كثير ، ولله الحمد ..
abdul
سلام مقابل السلام، اما الارض المحتلة والقدس الشريف لا احد يجرأ يتكلم عنها امام السيد نتن ياهو وابا ايڤانكا من المتصهينين العرب.

أخر الأخبار

طارق الحبيب: «ليس من الصواب إبلاغ الزوجة بالتعدد في كل الحالات»(فيديو)
طارق الحبيب: «ليس من الصواب إبلاغ الزوجة بالتعدد في كل الحالات»(فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1296
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته لضمان الصعود لثمن نهائي الأبطال
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته لضمان الصعود لثمن نهائي الأبطال
Time منذ 18 دقيقة Views 1348
بعد التخدير عند طبيب الاسنان ما عرفت عيالها
بعد التخدير عند طبيب الاسنان ما عرفت عيالها
Time منذ 22 دقيقة Views 243
تعليق الشتالي على هدف النصر الملغي في مرمى الهلال عام 2000 م
تعليق الشتالي على هدف النصر الملغي في مرمى الهلال عام 2000 م
Time منذ 22 دقيقة Views 259
الشركة المنظمة لفعالية أبحر: اتخذنا اللازم ضد الركاب المتجاوزين للذوق العام
الشركة المنظمة لفعالية أبحر: اتخذنا اللازم ضد الركاب المتجاوزين للذوق العام
Time منذ 23 دقيقة Views 1468
بالفيديو ..سعود كريري يطمئن الجميع على نواف العابد
بالفيديو ..سعود كريري يطمئن الجميع على نواف العابد
Time منذ 26 دقيقة Views 1631
سائق يتعمد دهس احد المارة بعد خلاف بينهم
سائق يتعمد دهس احد المارة بعد خلاف بينهم
Time منذ 27 دقيقة Views 334
شاهد.. أسوار مدينة القدس تتزين بأعلام السلام
شاهد.. أسوار مدينة القدس تتزين بأعلام السلام
Time منذ 48 دقيقة Views 1606
شاهد.. تهريب داعشيات وأطفالهن في صهاريج النفط
شاهد.. تهريب داعشيات وأطفالهن في صهاريج النفط
Time منذ 55 دقيقة Views 1873
بالفيديو.. لحظات توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل
بالفيديو.. لحظات توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل
Time منذ ساعة Views 1628