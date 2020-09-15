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الشركة المنظمة لفعالية أبحر: اتخذنا اللازم ضد الركاب المتجاوزين للذوق العام

Time منذ 23 دقيقة
Views 1468
الشركة المنظمة لفعالية أبحر: اتخذنا اللازم ضد الركاب المتجاوزين للذوق العام

علي القحطاني (صدى):
علّقت الشركة المنظمة لفعالية أبحر في الصيف، على التجاوزات التي شهدتها سفينة "رد سي سبيريت"، التي انطلقت من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠ لمدة ٤ أيام، وقيام بعض الركاب بمخالفة الذوق العام، بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو تنافي القيم والأنظمة.

وأوضحت الشركة، أن الركاب الذين صدرت منهم تلك التجاوزات لم يتم تقديم الدعوة لهم وإنما هم من قاموا بدفع التكاليف، ومضت عليهم الشروط والمتطلبات كافة التي تطبَّق على الجميع.

وأشارت الشركة، إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة فور رصد هذه الممارسات، وتم التواصل مع الركاب المعنيين ومغادرتهم في أول محطة للرحلة وإبلاغ الجهات المعنية بما تم رصده.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
الكذوبه السلام الي تحكي عنه ياخنزير
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الحمد لله على سلامتهما ..
ابو محمد 😎 ✍️
سجل عندك واحد يعرف الفلكه معرفة تامه ، بينه وبينها صحبة الماء والأجهزة الكهربائيه .. .. ولا زال حي يرزق ، وأقرانه كثير ، ولله الحمد ..
abdul
سلام مقابل السلام، اما الارض المحتلة والقدس الشريف لا احد يجرأ يتكلم عنها امام السيد نتن ياهو وابا ايڤانكا من المتصهينين العرب.

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