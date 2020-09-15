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شاهد.. أسوار مدينة القدس تتزين بأعلام السلام

Time منذ 48 دقيقة
Views 1606
شاهد.. أسوار مدينة القدس تتزين بأعلام السلام

وكالات (صدى):
اجتمعت أعلام الدول الموقعة لاتفاقيات السلام على أسوار مدينة القدس تزامنًا مع لحظة توقيع الاتفاقيات رسميا بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وكانت مراسم توقيع اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بدأت اليوم بحضور الرئيس الأمريكي ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا " نشهد فجرًا جديدًا للشرق الأوسط"، مضيفًا: " توصلنا لاتفاقي سلام خلال شهر واحد وستنضم ٥ أو ٦ دول عربية لاتفاقيات السلام هذه ".

وأضاف: "سيتم تبادل السفراء بين الإمارات والبحرين وإسرائيل "، مؤكدًا أن العداء بين العرب واليهود "أكذوبة" تناقلتها الأجيال، ومشيرًا إلى أن اتفاق السلام سيفتح الباب للمسلمين حول العالم لزيارة المسجد الأقصى.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
الكذوبه السلام الي تحكي عنه ياخنزير
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الحمد لله على سلامتهما ..
ابو محمد 😎 ✍️
سجل عندك واحد يعرف الفلكه معرفة تامه ، بينه وبينها صحبة الماء والأجهزة الكهربائيه .. .. ولا زال حي يرزق ، وأقرانه كثير ، ولله الحمد ..
abdul
سلام مقابل السلام، اما الارض المحتلة والقدس الشريف لا احد يجرأ يتكلم عنها امام السيد نتن ياهو وابا ايڤانكا من المتصهينين العرب.

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