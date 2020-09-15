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زوجة بومبيو تستغل موظفي الخارجية للأغراض الخاصة وتضعه في مرمى الاتهامات

Time منذ ساعة
Views 1570
زوجة بومبيو تستغل موظفي الخارجية للأغراض الخاصة وتضعه في مرمى الاتهامات

واشنطن (صدى):
استغلت زوجة وزير الخارجية الأمريكي سوزان بومبيو منصبه في تنفيذ بعد التقاليد الخاصة بها، ما وضعه في مرمى الاتهامات بإساءة استخدام المنصب.

وتعود أحداث الواقعة إلى أن زوجة بومبيو طلبت من مساعد زوجها توني بورتر في مراسلة رسمية، مساعداتها في توقيع وإرسال بطاقات عيد الميلاد إلى كل الأقارب وبعض المعارف والأصدقاء.

وعليه نقل بورتر طلب زوجة "معلمه"، إلى السكرتير التنفيذي للوزارة وإلى موظف آخر، اللذان ساعدا زوجة بومبيو في النهاية في تلقيد توقيع وإرسال البطاقات.

وخلال التحقيقات في القضية المرفوعة ضد وزير الخارجية، تم استخدام هذه المراسلة، ضمن التحقيق، وسط اتهامات بالإساءة المحتملة لاستخدام المنصب الوظيفي، وأصبحت الرسالة الأخيرة، بمثابة الوثيقة الأولى التي تثبت واقعة استخدام موظفي القسم لأغراض شخصية.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
الكذوبه السلام الي تحكي عنه ياخنزير
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الحمد لله على سلامتهما ..
ابو محمد 😎 ✍️
سجل عندك واحد يعرف الفلكه معرفة تامه ، بينه وبينها صحبة الماء والأجهزة الكهربائيه .. .. ولا زال حي يرزق ، وأقرانه كثير ، ولله الحمد ..
abdul
سلام مقابل السلام، اما الارض المحتلة والقدس الشريف لا احد يجرأ يتكلم عنها امام السيد نتن ياهو وابا ايڤانكا من المتصهينين العرب.

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