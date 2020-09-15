بالفيديو.. ترامب: 5 دول ستنضم لاتفاقيات السلام وسيتمكن المسلمون من الصلاة في الأقصى

واشنطن (صدى):
بدأت مساء اليوم، مراسم توقيع اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا " نشهد فجرًا جديدًا للشرق الأوسط"، مضيفًا: " توصلنا لاتفاقي سلام خلال شهر واحد وستنضم ٥ أو ٦ دول عربية لاتفاقيات السلام هذه ".
وأضاف: "سيتم تبادل السفراء بين الإمارات والبحرين وإسرائيل "، مؤكدًا أن العداء بين العرب واليهود "أكذوبة" تناقلتها الأجيال، ومشيرًا إلى أن اتفاق السلام سيفتح الباب للمسلمين حول العالم لزيارة المسجد الأقصى.
وتابع: " تشرفت بمخاطبة الأمة الإسلامية من السعودية في أولى زياراتي الخارجية ".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو إن الاتفاق التاريخي يشكل فجرًا جديدا للسلام، مثمنًا موقف الرئيس ترامب في التصدي لطغاة إيران.
وأشار إلى أن الاتفاق، هو " اتفاق سلام بين الشعوب وليس فقط بين القادة، وقد ينهي الصراع العربي الإسرائيلي".