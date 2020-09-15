الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. ترامب: 5 دول ستنضم لاتفاقيات السلام وسيتمكن المسلمون من الصلاة في الأقصى

الأخبار
Time منذ 45 دقيقة
Views 1949
بالفيديو.. ترامب: 5 دول ستنضم لاتفاقيات السلام وسيتمكن المسلمون من الصلاة في الأقصى

واشنطن (صدى):
بدأت مساء اليوم، مراسم توقيع اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا " نشهد فجرًا جديدًا للشرق الأوسط"، مضيفًا: " توصلنا لاتفاقي سلام خلال شهر واحد وستنضم ٥ أو ٦ دول عربية لاتفاقيات السلام هذه ".

وأضاف: "سيتم تبادل السفراء بين الإمارات والبحرين وإسرائيل "، مؤكدًا أن العداء بين العرب واليهود "أكذوبة" تناقلتها الأجيال، ومشيرًا إلى أن اتفاق السلام سيفتح الباب للمسلمين حول العالم لزيارة المسجد الأقصى.

وتابع: " تشرفت بمخاطبة الأمة الإسلامية من السعودية في أولى زياراتي الخارجية ".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو إن الاتفاق التاريخي يشكل فجرًا جديدا للسلام، مثمنًا موقف الرئيس ترامب في التصدي لطغاة إيران.

وأشار إلى أن الاتفاق، هو " اتفاق سلام بين الشعوب وليس فقط بين القادة، وقد ينهي الصراع العربي الإسرائيلي".

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
يابو زق ازعجتنا بنويديك والنونو واخوه لن يدوم لك وسوف ترجع وراء وتعرف سيدك الثابت والبقية متحركون وغيرك اشطر واسال الاتحاد والاهلي وقبلهم الشباب وووو
دآنـــــــہہ
مجانين 🤩
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. منظر مروع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رهبون عابد(جنة القندوز)
من يخبر الطفره اللي مازالت اثاره تنعم بها المملكه

أخر الأخبار

القرشي : السومة يضغط على الأهلي بورقة الرحيل
القرشي : السومة يضغط على الأهلي بورقة الرحيل
Time منذ 42 ثانية Views 1009
معلمة رايقة مع الطلاب
معلمة رايقة مع الطلاب
Time منذ دقيقتين Views 122
وش يفكه من الولد
وش يفكه من الولد
Time منذ 3 دقائق Views 139
اغرب حلى في باكستان !
اغرب حلى في باكستان !
Time منذ 3 دقائق Views 147
بث مباشر .. النصر vs سباهان الايراني - دوري أبطال آسيا
بث مباشر .. النصر vs سباهان الايراني - دوري أبطال آسيا
Time منذ 4 دقائق Views 1194
البنوك السعودية تحذر من الرد على رسائل مجهولة المصدر
البنوك السعودية تحذر من الرد على رسائل مجهولة المصدر
Time منذ 6 دقائق Views 1189
واقعة طريفة لزوجين مسنين ضلا الطريق
واقعة طريفة لزوجين مسنين ضلا الطريق
Time منذ 8 دقائق Views 117
أرسنال يُمدد تعاقده مع أوباميانغ
أرسنال يُمدد تعاقده مع أوباميانغ
Time منذ 10 دقائق Views 1192
شاهد.. صورة نادرة للطابور الصباحي في مدرسة الهفوف الأولى قبل 71 عامًا
شاهد.. صورة نادرة للطابور الصباحي في مدرسة الهفوف الأولى قبل 71 عامًا
Time منذ 16 دقيقة Views 1402
أرتورو فيدال يودع برشلونة رسمياً
أرتورو فيدال يودع برشلونة رسمياً
Time منذ 31 دقيقة Views 1399