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"الطيران المدني" تعلن جاهزية المطارات الدولية للسفر وضوابط دخول المملكة

Time منذ ساعة
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"الطيران المدني" تعلن جاهزية المطارات الدولية للسفر وضوابط دخول المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الطيران المدني، جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة بناء على صدور الموافقة الكريمة وفقا لما رفعته الجهات المختصة في المملكة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، فيما أكدت الهيئة استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلية لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات .

وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام بشريطة وجود نتيجة فحص ( PCR ) سلبية العينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة .

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير 2021 ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر .

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أحدث التعليقات

واحد منصف
للمعلومية هذه التصرفات عادية بين الرجال والنساء خارج السعودية فلا تتعجبوا
نجاة محمد
يستاهل الجديد و التمديد بس يا اخ نواف عدل الخبر هو مو مدرب برازيلي
ابو محمد 😎 ✍️
المهايطي يبيله مهايطي اشد منه .. يخدر حنوكه ..
ابو محمد 😎 ✍️
البقر يفهم على بعضه ،، مافيها شي ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول ..

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