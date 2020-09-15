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بالفيديو.. الصواعق الرعدية تضرب محافظات جازان

Time منذ 50 دقيقة
Views 1607
بالفيديو.. الصواعق الرعدية تضرب محافظات جازان

جازان (صدى):
رصد مقطع فيديو، لحظة دخول السحب الرعدية إلى أجواء محافظة أبوعريش بجازان، مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية، صواعق رعدية وبداية هطول أمطار.

من جانبها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات احد المسارحة، و الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي ، و فيفا، و هروب .

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله-.

 

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أحدث التعليقات

واحد منصف
للمعلومية هذه التصرفات عادية بين الرجال والنساء خارج السعودية فلا تتعجبوا
نجاة محمد
يستاهل الجديد و التمديد بس يا اخ نواف عدل الخبر هو مو مدرب برازيلي
ابو محمد 😎 ✍️
المهايطي يبيله مهايطي اشد منه .. يخدر حنوكه ..
ابو محمد 😎 ✍️
البقر يفهم على بعضه ،، مافيها شي ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول ..

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