الرياض تقاطع الجرير مع الستين

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أحدث التعليقات
ابو قصي
ياليت مرة وحدة تخلون الطرق موحدة ١٤٠ لانه ١٢٠ دا الوقت صارت ملل كانك ماشي ٨٠ شوفو وضع المدينة ينبع خلوة ١٤٠ ملينا التريلات تشطفنا
محمد
كذاب كذاب، أول قرار نفذه بعد فوزه بالانتخابات هو سحب قواته من سوريا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
جعلها تمسكهم باالدور ...
ابو محمد 😎 ✍️
جعلها تمسكهم باالدور ...
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