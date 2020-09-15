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فيدال يقترب من إنتر ميلان

Time منذ 35 دقيقة
Views 1378
فيدال يقترب من إنتر ميلان

وكالات (صدى):
اقترب التشيلي أرتورو فيدال، نجم برشلونة الإسباني، من الانضمام لصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وأفادت تقارير إسبانية، بأن فيدال وصل إلى مقر تدريبات نادي برشلونة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، إلا أنه لم يتدرب مع زملائه.

وأشارت التقارير إلى أن فيدال تواجد في النادي الكتالوني من أجل جمع باقي متعلقاته، ولتوديع زملاءه قبل الرحيل عن الفريق.

وأكدت التقارير أن فيدال سيسافر ظهر اليوم، إلى مدينة ميلانو الإيطالية؛ لإجراء الفحص الطبي في نادي إنتر ميلان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام فيدال لصفوف "الأفاعي" غداً الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن رحيل فيدال عن صفوف البارسا جاء بعدما أخبره رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، بأنه سيكون خارج حساباته الفنية في الموسم الجديد.

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أحدث التعليقات

ابو قصي
ياليت مرة وحدة تخلون الطرق موحدة ١٤٠ لانه ١٢٠ دا الوقت صارت ملل كانك ماشي ٨٠ شوفو وضع المدينة ينبع خلوة ١٤٠ ملينا التريلات تشطفنا
محمد
كذاب كذاب، أول قرار نفذه بعد فوزه بالانتخابات هو سحب قواته من سوريا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
جعلها تمسكهم باالدور ...
ابو محمد 😎 ✍️
جعلها تمسكهم باالدور ...

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