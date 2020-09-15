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بالفيديو.. المعلم المصاب بالسرطان يوضح سبب استمراره في تدريس طلابه عن بعد رغم مرضه

Time منذ 42 دقيقة
Views 1530
بالفيديو.. المعلم المصاب بالسرطان يوضح سبب استمراره في تدريس طلابه عن بعد رغم مرضه

الرياض (صدى):
أوضح المعلم محمد الفيفي سبب استمراره في تعليم طلابه عن بعد، برغم معاناته من مرض السرطان، مشيداً بمن وقف معه خلال فترة مرضه.

وأكد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن تعليم الطلاب أمانة، وأن على المعلم أن يقوم بواجبه على أكمل وجه، مضيفا أنه حرص على مشاركة طلابه لسببين.

وأوضح أنه لم يرغب أن إثقال زملائه بمهام التدريس بدلا عنه، كما أراد أن يغير الأجواء المحيطة به في المستشفى من خلال التواصل مع طلابه.

ومن جهته، أشاد حمد الوهيبي، مدير عام التعليم في الرياض، بجهود المعلم الفيفي، مؤكداً أنه ضمن النماذج المشرفة التى تفتخر بها إدارة التعليم.

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أحدث التعليقات

ابو قصي
ياليت مرة وحدة تخلون الطرق موحدة ١٤٠ لانه ١٢٠ دا الوقت صارت ملل كانك ماشي ٨٠ شوفو وضع المدينة ينبع خلوة ١٤٠ ملينا التريلات تشطفنا
محمد
كذاب كذاب، أول قرار نفذه بعد فوزه بالانتخابات هو سحب قواته من سوريا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
جعلها تمسكهم باالدور ...
ابو محمد 😎 ✍️
جعلها تمسكهم باالدور ...

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