"وثائق فيفا": بي إن سبورت القطرية حصلت على حقوق بث نهائيات كأس العالم دون عطاءات

نواف السالم (صدى):
كشفت وثائق "فيفا" بأن قناة بي إن سبورت، القطرية حصلت على حقوق البث دون عطاءات أو منافسة، لنهائيات كأس العالم 2026و2030.
ويأتي هذا في ظل تأكيدات من الإدعاء السويسري، اليوم الثلاثاء، بأن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مجموعة «بي إن» الإعلامية، عقد صفقة مع فالكه في مقر "بي إن سبورت" القطرية وإتهامات بدفع رشاوى للحصول على مزايا.
وكانت قد بدأت محاكمة القطري ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030