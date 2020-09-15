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تحديد هويات 3 أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة بالرياض

Time منذ 59 دقيقة
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تحديد هويات 3 أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء ، من تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة.

ومن جانبه،صرّح مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة وتوثيقهم لذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ابو محمد 😎 ✍️
كل بعقله راضي ..
ابو محمد 😎 ✍️
كل بعقله راضي ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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