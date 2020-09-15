الأعداد السابقة للصحيفة

"الكيميائية السعودية" تتفق مع صندوق الاستثمار الروسي لتوفير لقاح "كورونا" بالمملكة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1288
"الكيميائية السعودية" تتفق مع صندوق الاستثمار الروسي لتوفير لقاح "كورونا" بالمملكة

الرياض (صدى):
قالت الشركة الكيميائية السعودية، بأنها وقعت على مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الإستثمار المباشر الروسي، بهدف توفير اللقاح لفيروس "كورونا" بالمملكة وذلك عبربيان نشرته الشركة.

وقال الشركة خلال بيانها على "تداول" بأن مدة المذكرة سنة واحدة، مردفة بأن توقيعها تم من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة “أجا فارما” والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة “سيتكو فارما” مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأوضحت مذكرة التفاهم بأنها نصت في مرحلتها الأولى على توفير وتوزيع اللقاح في المملكة، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخلها، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
السماجة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يحتاج مزولاً خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يحتاج مزولاً خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يحتاج مزولاً خلقه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ليش مافهمته بخطاه باالهداوه ، واعطيته قيمة الحلوى ليوصلها لصاحب المحل ويعتذر ، وانت معه ، وبكذا يكون أحسن تأديب وذكرى لن ينساها إبنك .. .. ولكن مانقول ، إلا قدر الله وماشاء فعل ، يا أحمق أهبل ..

أخر الأخبار

سفارة المملكة في الكويت تعلن إعادة فتح قسم التأشيرات
سفارة المملكة في الكويت تعلن إعادة فتح قسم التأشيرات
Time منذ دقيقة Views 1024
الاتحاد يحسم مصير دي سوزا
الاتحاد يحسم مصير دي سوزا
Time منذ 6 دقائق Views 1235
"العدل" تستأنف المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف المتوقفة
"العدل" تستأنف المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف المتوقفة
Time منذ 10 دقائق Views 1218
فوائد يقدمها مفتاح السلامة لرحلة آمنة على قطار سار
فوائد يقدمها مفتاح السلامة لرحلة آمنة على قطار سار
Time منذ 19 دقيقة Views 1275
"الكيميائية السعودية" تتفق مع صندوق الاستثمار الروسي لتوفير لقاح "كورونا" بالمملكة
"الكيميائية السعودية" تتفق مع صندوق الاستثمار الروسي لتوفير لقاح "كورونا" بالمملكة
Time منذ 23 دقيقة Views 1288
بالصور.. «التجارة» تعلن استدعاء 13,921 مركبة لكزس
بالصور.. «التجارة» تعلن استدعاء 13,921 مركبة لكزس
Time منذ 32 دقيقة Views 1365
4 فئات ممنوعة من التبرع بالدم
4 فئات ممنوعة من التبرع بالدم
Time منذ 39 دقيقة Views 1750
رجل يفاجأ بدب أثناء قيلولة أخذها على حمام السباحة بمنزله
رجل يفاجأ بدب أثناء قيلولة أخذها على حمام السباحة بمنزله
Time منذ 40 دقيقة Views 352
أفضل 3 أهداف في الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020
أفضل 3 أهداف في الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020
Time منذ 41 دقيقة Views 267
شاهد.. فيديو جديد لعايض يوسف وزوجته هبة حسين يثير الجدل
شاهد.. فيديو جديد لعايض يوسف وزوجته هبة حسين يثير الجدل
Time منذ 44 دقيقة Views 1132