"الكيميائية السعودية" تتفق مع صندوق الاستثمار الروسي لتوفير لقاح "كورونا" بالمملكة

الرياض (صدى):
قالت الشركة الكيميائية السعودية، بأنها وقعت على مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الإستثمار المباشر الروسي، بهدف توفير اللقاح لفيروس "كورونا" بالمملكة وذلك عبربيان نشرته الشركة.
وقال الشركة خلال بيانها على "تداول" بأن مدة المذكرة سنة واحدة، مردفة بأن توقيعها تم من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة “أجا فارما” والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة “سيتكو فارما” مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وأوضحت مذكرة التفاهم بأنها نصت في مرحلتها الأولى على توفير وتوزيع اللقاح في المملكة، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخلها، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.