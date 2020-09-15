ممفيس ديباي يلعب إلى جانب ميسي قريبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي برشلونة وأولمبيك ليون، توصلا لإتفاق بشأن إنتقال ممفيس ديباي للنادي، مقابل 25 مليون يورو.
وأوضحت التقاربر نفسها بأن ديباي، سيصل لبرشلونة نهاية الأسبوع الجاري، لتقديمه كلاعب جديد في برشلونة، ومن المنتظر أن يلعب ممفيس بجانب ميسي، بناء على طلب الهولندي، رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق، بحسب صحيفة ديلي تلغراف .
ويبدو ديباي متحمسا للغاية بشأن الانضمام لمواطنه فرينكي دي يونغ في برشلونة وتحقيق توقعات كومان الذي راهن عليه بشدة. على الرغم من أنه كان في أيامه الأولى في أيندهوفن في الجناح الأيسر بينما كان يستخدم القدم اليمنى، فقد أثبت نفسه في ليون كمهاجم