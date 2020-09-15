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ممفيس ديباي يلعب إلى جانب ميسي قريبا

Time منذ ساعة
Views 1565
ممفيس ديباي يلعب إلى جانب ميسي قريبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي برشلونة وأولمبيك ليون، توصلا لإتفاق بشأن إنتقال ممفيس ديباي للنادي، مقابل 25 مليون يورو.

وأوضحت التقاربر نفسها بأن ديباي، سيصل لبرشلونة نهاية الأسبوع الجاري، لتقديمه كلاعب جديد في برشلونة، ومن المنتظر أن يلعب ممفيس بجانب ميسي، بناء على طلب الهولندي، رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق، بحسب صحيفة ديلي تلغراف .

ويبدو ديباي متحمسا للغاية بشأن الانضمام لمواطنه فرينكي دي يونغ في برشلونة وتحقيق توقعات كومان الذي راهن عليه بشدة. على الرغم من أنه كان في أيامه الأولى في أيندهوفن في الجناح الأيسر بينما كان يستخدم القدم اليمنى، فقد أثبت نفسه في ليون كمهاجم

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زائر
السماجة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يحتاج مزولاً خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يحتاج مزولاً خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يحتاج مزولاً خلقه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ليش مافهمته بخطاه باالهداوه ، واعطيته قيمة الحلوى ليوصلها لصاحب المحل ويعتذر ، وانت معه ، وبكذا يكون أحسن تأديب وذكرى لن ينساها إبنك .. .. ولكن مانقول ، إلا قدر الله وماشاء فعل ، يا أحمق أهبل ..

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