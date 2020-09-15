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"حساب المواطن": 3 خطوات لإستعادة كلمة المرور

Time منذ 14 دقيقة
Views 1306
"حساب المواطن": 3 خطوات لإستعادة كلمة المرور

الرياض (صدى):
كشف حساب المواطن الخطوات اللازمة لإستعادة المستفيد لكلمة المرور في حال تم نسيانها، والتي تم تحديدها في 3 خطوات.

وأوضح خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بأنه يمك استعداد كلمة المرور من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية، ثم الصفحة الرئيسية، وآخرها الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور.

ويذكر أن برنامج حساب المواطن قد أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
تركي ابن حميد
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
تركي ابن حميد
طيب الله ثراه وابناءه من بعده.....ويحفظ المملكة وملكها سلمان بن عبدالعزيز وشعبها من كل سوء ويرد كيد الحاسدين في نحورهم .
المهندس
الله يهديه ويجعلة نصير للإسلام والمسلمين .

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