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صورة نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز تعود للثلاثينات
منذ 24 دقيقة
1424
2
الرياض (صدى):
نشرت صورة تاريخية نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز، وهو ينزل من سيارته في الثلاثينات.
وأوضحت الصورة الملك وبجانبه، بعض من رجاله، أثناء إرتجاله من السيارة، التي تعود الثلاثينات.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
تركي ابن حميد
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
تركي ابن حميد
طيب الله ثراه وابناءه من بعده.....ويحفظ المملكة وملكها سلمان بن عبدالعزيز وشعبها من كل سوء ويرد كيد الحاسدين في نحورهم .
المهندس
الله يهديه ويجعلة نصير للإسلام والمسلمين .
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