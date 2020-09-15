وظائف إدارية شاغرة في شركة رولز رويس

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة رولز رويس، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل بالشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف إدارة الموارد البشرية والعلاقات الحكومية HR Administration & Government Relations Supervisor: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو إدارة الموارد البشرية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمشرف موارد بشرية أو مسميات وظيفية ذات صلة بإدارة الموارد البشرية مع شركات دولية.
ويأتي ذلك بالإضافة إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، ومعرفة عميقة بالعلاقات الحكومية ووظائف الموارد البشرية وقدرتها على دعم أهداف العمل؛ كما تحتاج إلى مُنسق خدمات الدعم Support Services Coordinator: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في الدعم الإداري مع شركات عالمية، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مشرف إدارة الموارد البشرية والعلاقات الحكومية: هنا
2- منسق خدمات الدعم: هنا