الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف إدارية شاغرة في شركة رولز رويس

Time منذ 29 دقيقة
Views 1470
وظائف إدارية شاغرة في شركة رولز رويس

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة رولز رويس، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف إدارة الموارد البشرية والعلاقات الحكومية HR Administration & Government Relations Supervisor: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو إدارة الموارد البشرية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمشرف موارد بشرية أو مسميات وظيفية ذات صلة بإدارة الموارد البشرية مع شركات دولية.

ويأتي ذلك بالإضافة إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، ومعرفة عميقة بالعلاقات الحكومية ووظائف الموارد البشرية وقدرتها على دعم أهداف العمل؛ كما تحتاج إلى مُنسق خدمات الدعم Support Services Coordinator: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في الدعم الإداري مع شركات عالمية، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مشرف إدارة الموارد البشرية والعلاقات الحكومية: هنا

 

2- منسق خدمات الدعم: هنا

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
تركي ابن حميد
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
تركي ابن حميد
طيب الله ثراه وابناءه من بعده.....ويحفظ المملكة وملكها سلمان بن عبدالعزيز وشعبها من كل سوء ويرد كيد الحاسدين في نحورهم .
المهندس
الله يهديه ويجعلة نصير للإسلام والمسلمين .

أخر الأخبار

شاب يستدرج فتاة قاصر عبر فيسبوك ويهتك عرضها
شاب يستدرج فتاة قاصر عبر فيسبوك ويهتك عرضها
Time منذ دقيقة Views 34
توتنهام يسعى للتعاقد مع حمدالله
توتنهام يسعى للتعاقد مع حمدالله
Time منذ 8 دقائق Views 1319
"حساب المواطن": 3 خطوات لإستعادة كلمة المرور
"حساب المواطن": 3 خطوات لإستعادة كلمة المرور
Time منذ 14 دقيقة Views 1301
وصفات منزلية تكسب بشرتك جمالًا وإشراقًا
وصفات منزلية تكسب بشرتك جمالًا وإشراقًا
Time منذ 17 دقيقة Views 1168
1000 ريالًا غرامة غسل السيارات في الأماكن العامة
1000 ريالًا غرامة غسل السيارات في الأماكن العامة
Time منذ 20 دقيقة Views 1448
صورة نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز تعود للثلاثينات
صورة نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز تعود للثلاثينات
Time منذ 23 دقيقة Views 1419
وظائف إدارية شاغرة في شركة رولز رويس
وظائف إدارية شاغرة في شركة رولز رويس
Time منذ 29 دقيقة Views 1470
شاهد.. 3 خطوات لحل مشكلة عدم سماح الطلاب للشرح عبر مايكروسوفت تيمز
شاهد.. 3 خطوات لحل مشكلة عدم سماح الطلاب للشرح عبر مايكروسوفت تيمز
Time منذ 34 دقيقة Views 1595
الإدعاء السويسري يوجه اتهامات للقطري ناصر الخليفي بدفع رشاوى
الإدعاء السويسري يوجه اتهامات للقطري ناصر الخليفي بدفع رشاوى
Time منذ 40 دقيقة Views 1446
«نوتيلا»‏ تعلق على اتهامها ببيع منتجات غير حلال بالدول الإسلامية
«نوتيلا»‏ تعلق على اتهامها ببيع منتجات غير حلال بالدول الإسلامية
Time منذ 46 دقيقة Views 421