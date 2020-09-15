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الإدعاء السويسري يوجه اتهامات للقطري ناصر الخليفي بدفع رشاوى

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الإدعاء السويسري يوجه اتهامات للقطري ناصر الخليفي بدفع رشاوى

وكالات (صدى):
أكد ‏الإدعاء السويسري، اليوم الثلاثاء، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مجموعة «بي إن» الإعلامية، عقد صفقة مع فالكه في مقر "بي إن سبورت" القطرية وإتهامات بدفع رشاوى للحصول على مزايا.

وكانت قد بدأت محاكمة القطري ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وتعتبر قضية ناصر الخليفي من القضايا التي أحدثت فضيحة مدوية؛ حيث قد يواجه الخليفي عقوبة تصل لمدة خمس سنوات، وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
تركي ابن حميد
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
تركي ابن حميد
طيب الله ثراه وابناءه من بعده.....ويحفظ المملكة وملكها سلمان بن عبدالعزيز وشعبها من كل سوء ويرد كيد الحاسدين في نحورهم .
المهندس
الله يهديه ويجعلة نصير للإسلام والمسلمين .

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