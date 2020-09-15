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"تويتر" يوقف حساب طيار ركن

Time منذ 53 دقيقة
Views 1656
"تويتر" يوقف حساب طيار ركن

الرياض (صدى):
قرر موقع "تويتر" إيقاف حساب طيار ركن عرف عنه مهاجمته للمملكة وزعمه بأنه مواطن سعودي، حيث تصدر هاشتاج تحت إسم إيقافحسابطيار_ركن التريند.

وتفاعل مغردون بأن حساب طيار ركن، عمل منذ سنوات، على محاولة تضليل آلاف السعوديين بنشر دعاية غير مباشرة تستهدف الوقيعة بين المملكة و الإمارات، وتلك إستراتيجية تتبناها قطر وإعلامها بشكل واضح منذ سنوات عديدة.

ويذكر أن نايفكو، نشر صورة تظهر تباهي صاحب حساب ”طيار ركن“ قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي؟ اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
تركي ابن حميد
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
تركي ابن حميد
طيب الله ثراه وابناءه من بعده.....ويحفظ المملكة وملكها سلمان بن عبدالعزيز وشعبها من كل سوء ويرد كيد الحاسدين في نحورهم .
المهندس
الله يهديه ويجعلة نصير للإسلام والمسلمين .

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