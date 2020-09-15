"تويتر" يوقف حساب طيار ركن

الرياض (صدى):
قرر موقع "تويتر" إيقاف حساب طيار ركن عرف عنه مهاجمته للمملكة وزعمه بأنه مواطن سعودي، حيث تصدر هاشتاج تحت إسم إيقافحسابطيار_ركن التريند.
وتفاعل مغردون بأن حساب طيار ركن، عمل منذ سنوات، على محاولة تضليل آلاف السعوديين بنشر دعاية غير مباشرة تستهدف الوقيعة بين المملكة و الإمارات، وتلك إستراتيجية تتبناها قطر وإعلامها بشكل واضح منذ سنوات عديدة.
ويذكر أن نايفكو، نشر صورة تظهر تباهي صاحب حساب ”طيار ركن“ قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي؟ اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك.