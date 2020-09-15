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«الشورى»‏ يطالب وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية

Time منذ ساعة
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«الشورى»‏ يطالب وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية

الرياض (صدى):
طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي، اليوم الثلاثاء، وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناشد عضو الشورى الدكتور سعدون السعدون، وزارة السياحة بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة، ‏فيما أشار عضو الشورى الأمير محمد آل سعود إلى أن دور الوزارة ليس تنفيذ المشروعات العملاقة، وإنما دعمها والدعم يأتي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في تنفيذ البنية التحية للمشروعات.

وفي السياق نفسه، ‏أشار عضو الشورى، الدكتور أحمد الغامدي إلى حاجة قطاع السياحة إلى تظافر جهود عدد من الجهات الحكومية ليتسنى الاستفادة من المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
تركي ابن حميد
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
تركي ابن حميد
طيب الله ثراه وابناءه من بعده.....ويحفظ المملكة وملكها سلمان بن عبدالعزيز وشعبها من كل سوء ويرد كيد الحاسدين في نحورهم .
المهندس
الله يهديه ويجعلة نصير للإسلام والمسلمين .

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