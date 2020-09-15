بالفيديو والصور.. حريق جديد يصيب مبنى تجاري ضخم في بيروت

بيروت (صدى):
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق داخل مبنى تجاري ضخم في أسواق بيروت، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إخماده.
وصرح مدير عمليات الدفاع المدني جورج بو موسى، أنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق: " من المبكر الحديث عن عمليات "تلحيم" أدت إلى اشتعال النيران"؛ فيما نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق في وسط بيروت، تفادياً لامتداده إلى المباني المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن المبنى يعود لشركة "أيشتي AISHTI" للألبسة، ومن تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، وبلغت ميزانية المشروع 40 مليون دولار تقريباً.