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بالفيديو والصور.. حريق جديد يصيب مبنى تجاري ضخم في بيروت

Time منذ 44 دقيقة
Views 1378
بالفيديو والصور.. حريق جديد يصيب مبنى تجاري ضخم في بيروت

بيروت (صدى):
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق داخل مبنى تجاري ضخم في أسواق بيروت، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إخماده.

وصرح مدير عمليات الدفاع المدني جورج بو موسى، أنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق: " من المبكر الحديث عن عمليات "تلحيم" أدت إلى اشتعال النيران"؛ فيما نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق في وسط بيروت، تفادياً لامتداده إلى المباني المجاورة.

وتجدر الإشارة إلى أن المبنى يعود لشركة "أيشتي AISHTI" للألبسة، ومن تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، وبلغت ميزانية المشروع 40 مليون دولار تقريباً.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذي التواااافه
حامد العتيبي
فواتير كهرباء شهر أغسطس وسبتمبر مرتفعه جدا بالرغم من تقليل الاستهلاك قدر الإمكان
ابو سعود
احجزولي وحده بس بشرط بنزينها 91
أبو عبدالله الحربي
رؤية عشرين 30 تعتمد الحظارة وكيفية التعامل نحن لسنا بمعزل من العالم ألله سبحانه وتعالى جعلنا نعمر الأرض لكي الناس تحب الحياة وبني ادم يحب المتعة وبخاصة الشعب السعودي بعقيدته ولن ينسى نصيبة من الدنيا يريد وطنة أفضل بلاد الدنيا واما السلبيات من يظهر ويحول أن يفسد ونحن بالبداية عليه نظر الحرية مسئولية وليس اعتباط حمد لله قله مانقول ببليس وبوخميس خميس أيامنا وبليس مانشفه في أيامنا الخميس 😐
رحم الله نايف
اللهم آمين ..

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