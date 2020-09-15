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الصحة تكشف الستار عن المعوقات الثلاثة لمشاريعها الإنشائية

Time منذ ساعة
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الصحة تكشف الستار عن المعوقات الثلاثة لمشاريعها الإنشائية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة بأن هناك 3 أسباب تسهم في تعطيل المشاريع الإنشائية الخاصة بها، تمثلت في إدراج تكاليف للمشاريع، لا تتناسب مع معدلات الإنجاز وفق خطط العمل، والسبب الثاني تأخر إعتماد عقود الصيانة والتجهيزات للمشاريع المنتهية إنشائيا، والسبب الثالث تأخر إيصال الخدمات "كهرباء زمياه وغيرها.

وقالت الوزارة بأنها وضعت عدة مقترحات لتحسين سير العمل في تلك المنشآت من بينها مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الوزارة والتمديد للمقاولين بما يتناسب مع الاعتمادات المالية، والتنسيق وجدولة طرح منافسة الصيانة والتجهيزات لتتوافق مع المدة المحددة لتسليم وتشغيل المشاريع الصحية، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية لتمكين إيصال الخدمات للمشاريع في الوقت المحدد لعدم تأخير تشغيلها والتمكن من الاستفادة منها، بحسب الوطن.

ومن إنجازات وزارة الصحة مشروع تطوير المولدات الاحتياطية، حيث قامت بدراسة في توفير المولدات الاحتياطية المتحركة لاستخدامها في الطوارئ، وفي هذا المجال قامت الــوزارة بإعادة عمرة 5 مولــدات احتياطية بشكل مبدئي تتراوح قدرتها التشغيلية ما وفيما يخص مجال التطهير، صممــت الــوزارة وحــدة تطهير متنقلة مجهزة بمولــدات خاصة، وعدد آخر من المشروعات.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذي التواااافه
حامد العتيبي
فواتير كهرباء شهر أغسطس وسبتمبر مرتفعه جدا بالرغم من تقليل الاستهلاك قدر الإمكان
ابو سعود
احجزولي وحده بس بشرط بنزينها 91
أبو عبدالله الحربي
رؤية عشرين 30 تعتمد الحظارة وكيفية التعامل نحن لسنا بمعزل من العالم ألله سبحانه وتعالى جعلنا نعمر الأرض لكي الناس تحب الحياة وبني ادم يحب المتعة وبخاصة الشعب السعودي بعقيدته ولن ينسى نصيبة من الدنيا يريد وطنة أفضل بلاد الدنيا واما السلبيات من يظهر ويحول أن يفسد ونحن بالبداية عليه نظر الحرية مسئولية وليس اعتباط حمد لله قله مانقول ببليس وبوخميس خميس أيامنا وبليس مانشفه في أيامنا الخميس 😐
رحم الله نايف
اللهم آمين ..

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