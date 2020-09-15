الأعداد السابقة للصحيفة

«التعليم» تضع استراتيجية جديدة لمواكبة تطور سوق العمل

Time منذ ساعة
Views 1625
«التعليم» تضع استراتيجية جديدة لمواكبة تطور سوق العمل

الرياض (صدى):
اقتربت وزارة التعليم من الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة للتعليم والتدريب للعمل بها لمواكبة التطور الذي حدث في سوق العمل وإعداد أشخاص قادرين على الدخول في العمل بكفاءة عالية؛ حيث سترتبط ارتباطـًـا وثيقـًـا برؤيــة الوطــن 2030.

وتشــمل الاستراتيجية قطاعــات التعليــم والتدريــب كافــة فــي المملكــة ، حيـث تمتـــد المســـيرة التعليميـــة للطلبـــة مـــن مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة وحتـــى مرحلـــة التعليـــم مـــا بعـــد الثانـــوي والتهيئــة لســوق العمــل والتعلــم مــدى الحيــاة.

وتضم 13 عنصرًا هم: إعداد خطـة عمـل لمشـروع «الخطة الاستراتيجية 2030»، تنفيـذ المقارنـات المرجعيـة للخطـط الاستراتيجية لثـلاث عشـرة دولـة إقليميـة وعالميـة، بنـاء المنهجيـة العلميـة وتطويـر الخارطـة الإستراتيجية وربـط المبـادرات بالأهداف الإستراتيجية، دراسـة وتحليـل الوثائـق والبيانـات الخاصة بالإستراتيجية وتحديـد التوصيات.

وتحتوي العناصر على الاطلاع على وثيقـة رؤيـة المملكة 2030، والاطلاع على الخطـــط التفصيليـــة لبرامـــج رؤيـــة المملكـــة 2030، مثـــل: برنامـــج تنميـــة القـــدرات البشـــرية، وبرنامـــج جـــودة الحيـــاة، وبرنامـــج تعزيـــز الشـــخصية الوطنيـــة، وبرنامـــج التخصيـــص، وبرنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي، وبرنامـــج تطويـــر الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الخطـة الإسـتراتيجية لتوسـيع مشـاركة القطـاع الخـاص فـي النشـاط التعليمي، خطـة التنميـة المسـتدامة 2030، وسياسـات التعليـم فـي المملكة، ومشـروع الإستراتيجية الوطنيـة لتطويـر التعليـم العام، وخطـة التنميـة العاشـرة 2015-2019، وبرنامـج الـرؤى والتوجهـات لـوزارة التعليم، والخطـة الإستراتيجية لـلتعليم العالـي آفـاق 1450هــ - 2029م.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شرحبيل
هذي التواااافه
حامد العتيبي
فواتير كهرباء شهر أغسطس وسبتمبر مرتفعه جدا بالرغم من تقليل الاستهلاك قدر الإمكان
ابو سعود
احجزولي وحده بس بشرط بنزينها 91
أبو عبدالله الحربي
رؤية عشرين 30 تعتمد الحظارة وكيفية التعامل نحن لسنا بمعزل من العالم ألله سبحانه وتعالى جعلنا نعمر الأرض لكي الناس تحب الحياة وبني ادم يحب المتعة وبخاصة الشعب السعودي بعقيدته ولن ينسى نصيبة من الدنيا يريد وطنة أفضل بلاد الدنيا واما السلبيات من يظهر ويحول أن يفسد ونحن بالبداية عليه نظر الحرية مسئولية وليس اعتباط حمد لله قله مانقول ببليس وبوخميس خميس أيامنا وبليس مانشفه في أيامنا الخميس 😐
رحم الله نايف
اللهم آمين ..

أخر الأخبار

«الشورى»‏ يطالب وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية
«الشورى»‏ يطالب وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية
Time منذ 8 دقائق Views 1052
5 أشياء تأكد منها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء منزلك
5 أشياء تأكد منها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء منزلك
Time منذ 18 دقيقة Views 1255
أزالة البقع ونمو الشعر والأظافر من بين 5 وظائف أخرى لمعقم اليدين
أزالة البقع ونمو الشعر والأظافر من بين 5 وظائف أخرى لمعقم اليدين
Time منذ 23 دقيقة Views 1145
المرور يلقى القبض على قائد مركبة لإرتكابه مخالفة بعد بلاغ لأحد المواطنين
المرور يلقى القبض على قائد مركبة لإرتكابه مخالفة بعد بلاغ لأحد المواطنين
Time منذ 28 دقيقة Views 1432
بالفيديو والصور.. انطلاق هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا رسميًا
بالفيديو والصور.. انطلاق هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا رسميًا
Time منذ 33 دقيقة Views 1195
بالصور.. عودة حركة المسافرين إلى منفذ جسر الملك فهد
بالصور.. عودة حركة المسافرين إلى منفذ جسر الملك فهد
Time منذ 38 دقيقة Views 1505
بالفيديو والصور.. حريق جديد يصيب مبنى تجاري ضخم في بيروت
بالفيديو والصور.. حريق جديد يصيب مبنى تجاري ضخم في بيروت
Time منذ 43 دقيقة Views 1371
بالفيديو.. عريس يوقف حفل زفافه لشراء الموز لعروسه
بالفيديو.. عريس يوقف حفل زفافه لشراء الموز لعروسه
Time منذ 48 دقيقة Views 273
«هيئة التقييس» توفر وظيفة قانونية شاغرة
«هيئة التقييس» توفر وظيفة قانونية شاغرة
Time منذ 53 دقيقة Views 1311
بالفيديو.. صاحب مقهى يستخدم الطاقة النظيفة بالأحساء
بالفيديو.. صاحب مقهى يستخدم الطاقة النظيفة بالأحساء
Time منذ 58 دقيقة Views 1427