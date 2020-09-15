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«الصحة» تمنح جهات العمل صلاحيات إجازات المخالطين والمصابين بـ«كورونا»

Time منذ ساعتين
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«الصحة» تمنح جهات العمل صلاحيات إجازات المخالطين والمصابين بـ«كورونا»

الرياض (صدى):
أجرت وزارة الصحة بعض التعديلات الإحترازية ، المتعلقة بالمخالطين المصابين بفيروس "كورونا" ، حيث أصدرت الوزارة تعميما مفاده، بأن من يحدد الإجراءات المتعلقة بالمخالطين أو المصابين، هم إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، عكس ما كان سلفا.

وقالت مصادر بأن الإجراءات السابقة لتحديد المصابين أو المخالطين، كانت تتمثل بأن تصدر شهادة تثبت مخالطة الفرد لأحد المصابين بالفيروس ، ويبقى رهن الحجر المنزلي لمدة 14 يوم حتى ثبوت تشافي الحالة التي خلطها.

وأضافت أن التعديلات الجديدة نصت على أنه إبتداء من 11 سبتمبر الجاري منح صلاحيات التعامل مع المخالطين لحالة مؤكدة وعملهم عن بعد وعدم تواجدهم في مقر العمل ومنح الإجازات لجهة العمل التابع لها الفرد المخالط، ولا علاقة لوزارة الصحة بتلك الصلاحيات وتحديد تواجد المخالط في مقر العمل "بحسب الوطن".

وأكدت المصادر على ضرورة إبلاغ المخالط جهة عمله بأنه ثبت مخالطته لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد على الفور، وعليه تُحدد جهة العمل إجراءات الحضور والانصراف للفرد المخالط.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذي التواااافه
حامد العتيبي
فواتير كهرباء شهر أغسطس وسبتمبر مرتفعه جدا بالرغم من تقليل الاستهلاك قدر الإمكان
ابو سعود
احجزولي وحده بس بشرط بنزينها 91
أبو عبدالله الحربي
رؤية عشرين 30 تعتمد الحظارة وكيفية التعامل نحن لسنا بمعزل من العالم ألله سبحانه وتعالى جعلنا نعمر الأرض لكي الناس تحب الحياة وبني ادم يحب المتعة وبخاصة الشعب السعودي بعقيدته ولن ينسى نصيبة من الدنيا يريد وطنة أفضل بلاد الدنيا واما السلبيات من يظهر ويحول أن يفسد ونحن بالبداية عليه نظر الحرية مسئولية وليس اعتباط حمد لله قله مانقول ببليس وبوخميس خميس أيامنا وبليس مانشفه في أيامنا الخميس 😐
رحم الله نايف
اللهم آمين ..

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