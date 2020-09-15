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القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذي التواااافه
حامد العتيبي
فواتير كهرباء شهر أغسطس وسبتمبر مرتفعه جدا بالرغم من تقليل الاستهلاك قدر الإمكان
ابو سعود
احجزولي وحده بس بشرط بنزينها 91
أبو عبدالله الحربي
رؤية عشرين 30 تعتمد الحظارة وكيفية التعامل نحن لسنا بمعزل من العالم ألله سبحانه وتعالى جعلنا نعمر الأرض لكي الناس تحب الحياة وبني ادم يحب المتعة وبخاصة الشعب السعودي بعقيدته ولن ينسى نصيبة من الدنيا يريد وطنة أفضل بلاد الدنيا واما السلبيات من يظهر ويحول أن يفسد ونحن بالبداية عليه نظر الحرية مسئولية وليس اعتباط حمد لله قله مانقول ببليس وبوخميس خميس أيامنا وبليس مانشفه في أيامنا الخميس 😐
رحم الله نايف
اللهم آمين ..

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