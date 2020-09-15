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توجيهات بإلزام الجهات الحكومية بالشراء الإلكتروني لضبط المشتريات ومنع التلاعب

Time منذ ساعتين
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توجيهات بإلزام الجهات الحكومية بالشراء الإلكتروني لضبط المشتريات ومنع التلاعب

الرياض (صدى):
تقترب الجهات الحكومية من التجوال عبر «سوق اعتماد الإلكتروني»، وهو عبارة عن سوق مفتوح بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث سيتيح كافة المنتجات التي تخدم القطاع الحكومي ويعزز أداء المشتريات الحكومية.

وأُلزِمت الجهات الحكومية بـ "التسوق الإلكتروني" في إطار العمل على ضبط المشتريات الحكومية والارتقاء بها والحد من المبالغات في الأسعار واختيار النوعيات المناسبة وفقا للجودة.

وفي السياق نفسه، تعد منتجات المرحلة الأولى هي: التأمين الصحي، رخص تقنية المعلومات، أجهزة تقنية المعلومات، الأجهزة الطبية، إلى جانب المستلزمات المكتبية والورق، والمركبات.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
هذي التواااافه
حامد العتيبي
فواتير كهرباء شهر أغسطس وسبتمبر مرتفعه جدا بالرغم من تقليل الاستهلاك قدر الإمكان
ابو سعود
احجزولي وحده بس بشرط بنزينها 91
أبو عبدالله الحربي
رؤية عشرين 30 تعتمد الحظارة وكيفية التعامل نحن لسنا بمعزل من العالم ألله سبحانه وتعالى جعلنا نعمر الأرض لكي الناس تحب الحياة وبني ادم يحب المتعة وبخاصة الشعب السعودي بعقيدته ولن ينسى نصيبة من الدنيا يريد وطنة أفضل بلاد الدنيا واما السلبيات من يظهر ويحول أن يفسد ونحن بالبداية عليه نظر الحرية مسئولية وليس اعتباط حمد لله قله مانقول ببليس وبوخميس خميس أيامنا وبليس مانشفه في أيامنا الخميس 😐
رحم الله نايف
اللهم آمين ..

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