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محمد صلاح خامس لاعبي كرة القدم بقائمة الأعلى أجرًا في العالم

Time منذ ساعة
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محمد صلاح خامس لاعبي كرة القدم بقائمة الأعلى أجرًا في العالم

وكالات (صدى):
احتل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم لعام 2020.

وبحسب مجلة " فوربس " تصدر القائمة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني برصيد 126 مليون دولار أمريكي، تلاه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس برصيد 117 مليون دولار

وجاء محمد صلاح في المركز الخامس برصيد 37 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت أرباحه تبلغ 35.1 مليون دولار أمريكي.

وتفوق صلاح على عدة نجوم أبرزهم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وأنطوان جريزمان لاعب برشلونة وجاريث بيل لاعب ريال مدريد وروبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
مفاجأة خايسه
مواطن 12345
الواجب على وزارة الاسكان وضع تقارير شهرية ، وإذا صعبة عليهم ربع سنوية ، أصعب شوي نصف سنوية ، ما يقدرون وكثير عليهم سنوية موافقين ، تقارير توضح حجم الاراضي البيضاء ، وقيمة الرسوم عليها حسب السعر ، وقيمة الرسوم المستحصلة ، لكن بهذا الوضع لا يمكن ان تنزل اسعار الاراضي ويستمر التشوه البصري وتستمر حاجة المواطن للسكن الجيد ، وتهدر مداخيله لمدة 30 سنة لتوفير سكن له ولابناءه .
ع. س. ع
يجهزونة لنادي ابو خرقة القرنبعاوي
الجنخ
اتمنى انها تاخذ نفس مصير السلام ٩٨
ابو فلان
أهم شي لا تبتزون المواطن بمحولاتكم وتطالبون بإستقطاع جزء من مساحة بيته لبناء غرفة للمحول وإلا لن توصلوا له الكهرباء! بأي عصر تعيشون أنتم!! ابعدوا محولاتكم عن بيوت الناس وقد شاهد الكثير احتراقها ضعوها بالجزر الوسطية بالشوارع والحدائق، حبكة على استقطاع جزء من حوش بيوت المواطنين!!

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