محمد صلاح خامس لاعبي كرة القدم بقائمة الأعلى أجرًا في العالم

وكالات (صدى):
احتل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم لعام 2020.
وبحسب مجلة " فوربس " تصدر القائمة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني برصيد 126 مليون دولار أمريكي، تلاه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس برصيد 117 مليون دولار
وجاء محمد صلاح في المركز الخامس برصيد 37 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت أرباحه تبلغ 35.1 مليون دولار أمريكي.
وتفوق صلاح على عدة نجوم أبرزهم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وأنطوان جريزمان لاعب برشلونة وجاريث بيل لاعب ريال مدريد وروبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.