مقطع صوتي للإيراني نويد أفكاري قبل إعدامه يكشف وحشية " الملالي "

طهران (صدى):
اتصل المصارع الإيراني الذي أعدمته السلطات الإيرانية نويد أفكاره، بأسرته في الليلة التي سبقت الإعدام وتحدث معهم، ما يظهر أن الوضع كان طبيعيًا حتى ذلك الحين.
ونشر ناشطون إيرانيون مقطعا صوتيا للمحادثة الهاتفية بين أفكاري، وشقيقه سعيد قبيل تنفيذ الإعدام بساعات.
وقال أفكاري لشقيقه خلال المكالمة، إنه من المقرر أن يُنقل إلى سجن في طهران، كما كشف أن رئيس حرس السجن، لعب دورًا رئيسيًا في ضربه وتعذيبه.
وأكد أفكاري أن رئيس حرس السجن، متورط في ضربه هو وإخوته أثناء نقلهم من جناح إلى آخر في سجن شيراز.
واعتدت القوات الأمنية بالضرب على نويد وحبيب ووحيد أفكاري، ليل الخميس الماضي، ونقلتهم من أجنحتهم السابقة إلى مكان آخر.
ولاقى إعدام نويد تنديدا دوليا واسعا خلال اليومين الماضيين، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مرورا بفرنسا وألمانيا، وغيرهما من الدول الأوروبية.
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